He leído la noticia en la que me exige una disculpa por la publicación de una foto que usted entiende denigra la imagen de la mujer. Primero que todo quiero aclararle que la foto o meme a la que hace referencia lleva semanas corriendo en las redes. La misma usa como base una foto de este servidor que fue publicada hace más de un año y en la que aparezco semi desnudo. Esta foto es una parodia y ha sido alterada cientos de veces incluyendo la versión por la que usted me exige una disculpa. Aunque no tengo autoría de ese “meme” no voy a caer en ser el chivo expiatorio que haga que se desvíe la atención de lo que es verdaderamente importante. Usted quiere una disculpa, la tiene: Mil disculpas por compartir la foto. Habiendo dicho esto, aprovecho la oportunidad para pedirle que reflexione porqué la gente siente tan poco respeto por la figura del gobernador en esta administración. Le garantizo que ese sentir nada tiene que ver con los chistes que el personaje de Molusco, pueda hacer o decir. Los gobernantes de este país perdieron el respeto después de que salió a la luz pública un chat que se burlaba hasta de los muertos de María. El respeto lo perdieron cuando usted hace un video de campaña usando el dolor de mis hermanos del sur de la isla. El respeto se destrozó cuando siguen apareciendo almacenes de suministros expirados mientras la gente duerme al aire libre pasando sed y hambre. Señora Vazquez no le gustó el chiste. Discúlpeme por haberme unido al chiste colectivo de un pueblo que ya no aguanta una falta de respeto más de su administración. Ahora que tiene mi disculpa, para cuando la de usted? No me use de distracción y utilice sus esfuerzos para trabajar por lo que en realidad importa el tiempo que le quede y retire su nominación a gobernar a partir del 2021. Con todo respeto, Jorge Pabón El Molusco