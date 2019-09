El padre de Britney Spears, Jamie Spears, decidió renunciar temporalmente como tutor de su hija, debido a que el exesposo de la “Princesa del pop”, Kevin Federline presentó un informe policial acusándolo de abusar físicamente de su hijo Sean, de 13 años.

“Jamie tiene que concentrarse en su salud. También le dijeron que lo mejor es renunciar temporalmente debido al informe policial", reveló una fuente cercana a Spears a la revista People. "Jamie parece estresado al respecto, y no es una situación en la que él quiera estar".

Fue por ello, que Jamie presentó documentos legales para "renunciar temporalmente a los poderes de tutoría ... debido a razones de salud personal" y pidió que se nombrara a Jodi Montgomery, como la tutora temporal de Spears, según los nuevos documentos legales obtenidos por el sitio estadounidense, TMZ.

Jamie desea que se lleve a cabo una audiencia para el próximo lunes. También indicó que Britney es "capaz pero no está dispuesta" a asistir a la audiencia. Él también ha revelado que su hija no quiere impugnar el procedimiento y no se opone a nombrar temporalmente a Montgomery como su tutora.

Dentro de los poderes que el padre de Spears confiere son:

-El poder de restringir o limitar a los visitantes por cualquier medio.

-El poder de retener a los cuidadores y la seguridad de Britney las 24 horas.

-El poder de procesar las órdenes de restricción de acoso civil.

-El poder de comunicarse con personal médico experto con respecto a Britney y tener acceso completo a sus registros médicos y psiquiátricos.

Mientras tanto, se sabe que Montgomery ya ha aceptado el cargo y actuará como tutora temporal de la famosa cantante.