La nueva temporada del reality Keeping Up with the Kardashians tiene previsto presentar el parto de Khloé, quien el jueves dio a luz a su primer bebé, producto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson.

Relacionados: Khloé Kardashian se convierte en mamá Captan al novio de Khloé Kardashian con otra mujer

De acuerdo a la revista People, las cámaras del show de estuvieron presentes a la hora en que la socialité estaba dando a luz en una clínica privada, en Cleveland, donde estuvo acompañada por sus hermanas Kim y Kourtney, así como su mamá Kris Jenner.

A pesar de los escándalos de infidelidad en los que se vio envuelto Thompson, también pudo presenciar el nacimiento de su bebita, la primera que tiene en común con la socialité.

Y justamente esa es otra de las novedades de la temporada 15 de Keeping Up with the Kardashians, la de presentar las primeras reacciones de Khloé tras enterarse de que su pareja fue captado en video saliendo con otras mujeres, mientras ella estaba embarazada.

El miércoles fueron publicados dos videos donde aparece el jugador de los Cleveland Cavaliers divirtiéndose con otras mujeres.

En el primero, aparece Tristan entrando y saliendo de un hotel en Nueva York acompañado de una mujer, el fin de semana.

Mientras el segundo video, fue captado en octubre del 2017, pero publicado apenas por el sitio TMZ, donde se observa al basquetbolista besando a dos mujeres en un bar. En ese tiempo ya sostenía una relación con Khloé, quien tenía ya tres meses de embarazo.

Tras el escándalo generado por esos videos, Kris Jenner no dudó en viajar de Los Ángeles a Cleveland para estar al lado de su hija, quien se encontraba en la recta final del embarazo.

Un día después de la publicación de los videos, la socialité dio a luz a su bebita y ahora espera poder viajar nuevamente a Los Ángeles, según informa TMZ.

La bebé de Khloé es la integrante más pequeña del clan Kardashian. En enero pasado nació Chicago, hija de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, y en febrero llegó a este mundo Stormi, la primogénita de Kylie Jenner y el cantante Travis Scott.