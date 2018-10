El cantante venezolano Chyno Miranda está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya que recientemente se enteró que será papá por primera vez y esa noticia la compartió en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

"La noticia más importante que he recibido en toda MI VIDA", escribió en su cuenta de la red social, junto al vídeo que captó el momento en que se enteró que debutará como papá, que lo conmovió hasta las lágrimas.

Y es que la noticia le cayó de sorpresa cuando destapó una caja de regalo que le dio su esposa Natasha Araos. Al abrir el paquete Jesús Alberto Miranda, verdadero nombre del artista, sacó una t-shirt negra con la frase " Dad to be" (futuro papá).

"Uyyy, yeah", gritó de emoción, y su esposa igual, pensó que había entendido el mensaje.

Chyno vio la prenda se la puso encima y luego dijo "qué, no entiendo", expresó tras ver la t-shirt, que también tenía impresas unas huellas de pies pequeños. Pese a esas "pistas", no le quedaba claro de qué se trataba. Y no entendió la frase en inglés.

Así que su su esposa le tuvo que dar una ayudadita y le dijo que siguiera revisando el interior de la caja.

Tras unos momentos de ver y leer un documento que estaba en el interior de la caja, saltó para ponerse de pie.

"Mi amor, mi vida", le dijo Chyno, quien se conmovió hasta dejar escapar unas lágrimas.

Lleno de emoción, el artista se acercó a su esposa para abrazarla y besarla.

Ambos se mostraron más que felices por la espera de su primer bebé.

El vídeo lleva más de 414,000 me gusta.

Tras ver el material, los seguidores del venezolano de inmediato comenzaron a mandarle mensajes de felicitación por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

"Muchas felicidades a los nuevos padres", escribió jessy_rosado.

"Felicidades que Dios los bendiga", posteó la usuaria maria.guzman.77.

Chyno no dio a conocer cuánto tiempo de embarazo tiene su esposa, ni el sexo del bebé.