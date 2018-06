Enrique Iglesias está feliz de la vida disfrutando su etapa como papá y lo presume no solo en sus redes sociales, también lo ha hecho en sus conciertos y ahora durante una entrevista.

El cantante español habla sobre cómo es su vida con sus mellizos, pero deja claro que la superheronía de la familia es sin lugar a dudas la madre de los pequeños, Anna Kournikova.

Durante una entrevista para la emisora KT Uphoria, el cantante español aseguró que disfruta cada momento con sus pequeño Nicholas y Lucy, que nacieron el pasado 16 de diciembre, en Los Ángeles, California.

"Si tienes hijos, ya sabrás cómo es. Resulta increíble. Y mucha gente me pregunta cómo me las arreglo con dos bebés, porque ya resulta difícil solo con uno, y yo siempre les respondo lo mismo: que no me pregunten a mí, que hablen con su madre. Ella es la superheroína", expresó el intérprete de "Cuando me enamoro".

"Por otra parte, yo he tenido gemelos a la primera, así que no conozco la diferencia entre uno o dos", indicó.

De esa forma y sin hablar más a fondo de su vida personal, el cantante salió al paso de las preguntas de la prensa, en el marco de su gira por Estados Unidos con el cantante Pitbull.

La extenista y el cantante español se han caracterizado por mantener su vida personal lejos de los reflectores, pero desde que nacieron sus mellizos han compartido algunas fotografías y videos con sus bebé en las redes sociales.