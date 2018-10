Lejos de su hermetismo que lo caracterizó durante años, ahora el cantante español Enrique Iglesias no pierde la oportunidad de hablar del amor que siente por su familia y hasta confesó que le gustaría casarse con Anna Kournikova.

Durante una entrevista para el programa británico "Lorraine", el cantante de 43 años dijo estar más enamorado que nunca de Anna, con quien lleva más de más de 15 años.

Fue cuestionado sobre su estado civil con la extenista rusa y de inmediato contestó:

“No, no estamos casados, pero me gustaría casarme con ella y quizá lo hagamos en un futuro”, confesó el intérprete de "El baño".

Aunque admitió que para ellos no ha sido necesario firmar un documento para vivir su amor pleno.

“Bueno, aunque cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica que es como la de estar casado”, aseguró el español.

Indició que está viviendo una de las mejores etapas de su vida al lado de Anna y de sus pequeños mellizos Nicholas y Lucyk, que nacieron en diciembre pasado.

Iglesias dijo que uno de sus secretos para permanecer juntos es que no han dejado apagar la llama de la pasión, por el contrario su vida sexual es más activa.

“Eso es exactamente lo que hacemos muchas veces a la hora del desayuno”, precisó el intérprete de "Cuando me enamoro".

Desde que debutó como papá, el cantante ha presumido a Nicholas y Lucy en las rede sociales y hasta ha expresado en sus conciertos el amor que siente por ellos y por Anna.

Antes el cantante y la extenista mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores.