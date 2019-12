Maria Burgues, quien trabajaba para Mariah Carey, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de los Ángeles, al ser despedida en abril de 2018, así lo dio a conocer Variety.

La queja de la demandante fue debido a que no le pagaban lo justo y al maltrato laboral que recibía constantemente, al estar al cuidado de los hijos de la estrella Mariah Carey, quién encabezó de nueva cuenta la lista Billboard Hot 100 por su canción “All I want for Chritsmas is you” de 1994.

La exniñera narró la manera en la que se le obligó acompañar a Mariah Carey en una gira, donde no se le pagó el tiempo de dicho viaje, también comenta que solo recibía $25 por hora.

En la demanda se establece que los hijos de Carey siempre eran acompañados por Marcio Moto, quien cuidaba la seguridad de los niños. El hombre en varias ocasiones, le gritaba a la exniñera, sintiéndose intimidada.

En un viaje en auto a Las Vegas, en diciembre de 2017, la exempleada afirma que Moto empezó a amedrentarla gritándole y amenazándola con bajarla del auto en pleno camino, por lo que ella decidió quejarse de lo sucedido, pero no se hizo nada al respecto.