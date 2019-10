El veterano locutor de WKAQ 580 Fernando Pérez González falleció hoy, informó mediante una publicación de Facebook el presentador Rubén Sánchez, quien fuera su compañero en la emisora radial.

“No tengo palabras suficientes para escribir. Tengo un taco en la garganta. Me falta el aliento. Pero es mi responsabilidad informarles que mi compañero de siempre, Fernando Pérez González, acaba de fallecer. Te voy a extrañar en y fuera del aire. Gracias por ser un maestro. Descansa en paz”, escribió Sánchez.

Al momento, se desconocen más detalles sobre su fallecimiento.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced expresó sus condolencias por la pérdida de una de las voces más queridas de la radio puertorriqueña.

"Nuestro pueblo lamenta la triste partida de un querido y gran comunicador que por tantos años nos mantuvo informados en las mañanas, Fernando Pérez González. Me uno a su familiares y a su familia de WKAQ en este momento de gran dolor y le pido a Dios mucha fortaleza. QDEP", escribió en un tuit.

El locutor, quien laboró por casi 41 años en la estación WKAQ 580 AM, se retiró el pasado 11 de abril.

“Ha sido una decisión difícil y de muchas emociones. Mañana (viernes) será mi último en la que ha sido mi hogar por cuarenta y pico de años, salí de la universidad directo para la emisora. Ha sido mi trabajo fijo de toda la vida. El lunes no tendré que madrugar y Rubén me preguntó: ¿si lo voy a escuchar? Mi respuesta es que no. No voy a escucharlo, necesito desintoxicarme, aunque luego me haga falta”, reveló en ese momento a El Nuevo Día.

Durante esa entrevista, la última con este medio, el locutor dijo que su retiro respondía a recomendaciones de su doctor, pero aseguró que no tenía que ver con su condición en el corazón.

"Mi idea era quedarme un poco más pero no fue así. Se lo indiqué a la gerencia hace tres semanas. Fue difícil comunicarlo. Entendieron mis razones”, contó. Sostuvo que en mayo se iría a Houston, Texas a vivir en la residencia de sus hijas.

En el 2016, Pérez González fue intervenido para colocarle dos cateterismos. Fue operado por el llamado “Doctor Corazón”, Iván González Cancel, en el Hospital Cardiovascular, en Río Piedras, luego de presentar problemas cardíacos desde finales del 2015.

Sobre el fallecimiento, González Cancel escribió en un tuit: "Ha muerto mi paciente, aquel que me entregó su vida, espero haberle servido bien... Dios lo tenga en Gloria...QEPD".