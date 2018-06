El actor estadounidense George Clooney y su esposa, Amal, donaron junto a su fundación $100,000 a Young Center, una entidad que apoya a niños inmigrantes en Estados Unidos que han sido separados de sus familias, informó la organización.

Young Center for Inmigrant Children's Rights, fundada en Chicago en 2004 y con oficinas en Houston, San Antonio Phoenix, Los Ángeles, Washington, Nueva York y Harlingen, entre otras, lidera un programa para defender los intereses de los menores migrantes no acompañados.

Los abogados y trabajadores sociales de esa entidad, acompañados por voluntarios bilingües, son nombrados defensores de los niños por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La pareja Clooney confirmaron a través de un comunicado la donación e indicaron, como copresidentes de la Fundación Clooney por la Justicia, que si bien no pueden "cambiar la política de esta Administración", sí pueden ayudar a defender a las víctimas de esta.

"En algún momento en el futuro nuestros niños nos preguntarán si es cierto que nuestro país realmente quitó bebés a sus padres y los puso en centros de detención. Y cuando respondamos que sí, nos preguntará qué hicimos al respecto", afirmaron.

María Woltjen, directora ejecutiva del Young Center for Immigrant Children's Rights en la Universidad de Chicago agradeció el apoyo de la Fundación Clooney por la Justicia e indicó que "no podría ser más vital en este momento".

Woltjen lamentó que la política de la Administración de Donald Trump "desconoce el derecho internacional y los principios básicos de la decencia humana" y advirtió que "tratar a los niños de una manera tan cruel no sólo viola sus derechos legales, sino también sus necesidades básicas".

"Estamos haciendo todo lo posible para defender a los miles de niños que están separados y solos", agregó.

De acuerdo a información oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Estados Unidos separó de sus familias a cerca de 2,000 menores inmigrantes en la frontera con México entre el 19 de abril y el 31 de mayo.

Un total de 1,995 menores de 18 años fueron separados de sus parientes por entrar ilegalmente al país, violaciones de las normas migratorias o posibles conductas criminales de los adultos.

Lo que más ha generado indignación contra el gobierno del presidente Trump son las imágenes de los niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión del mandatario estadounidense de separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.

Esa medidas antiinmigrantes ha causado la indignación de los famosos que han expresado su rechazo a la políticas del presidente Trump.

Algunos lo han hecho a través de sus redes sociales, donde aprovechan los millones de seguidores que tienen para hacer eco de los que están pasando lo menores al ser separados de sus padres.

Entre ellos están Willie Nelson, Ellen DeGeneres, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Alyssa Milano, Mark Hamill y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

I don’t care what your politics are, we can’t be a country that separates children from their parents. Do something about this, here. https://t.co/0ozLcxxmxC