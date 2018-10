La actriz estadounidense Halle Berry, que se encuentra rodando una película en Marruecos, se ha fotografiado sobre un camello, desde donde ha declarado sentirse libre y "ella misma", en una imagen publicada en su cuenta de Instagram.

Berry se encuentra en la ciudad de Esauira, al suroeste del país, rodando la tercera entrega de la película de acción "John Wick", protagonizada, por Keanu Reeves.





Desde Esauira, una de las ciudades más turísticas de Marruecos, atracción para los surfistas, la actriz ha compartido algunas fotografías para demostrar lo bien que la está pasando, en una luce vestida como una bereber- integrante de una etnia africana- "hippie-chic" mientras acaricia a un gato.

Después posteó una imagen tomada en el zoco local (mercado tradicional árabae) de dos "jamsas" (conocidas en español como "mano de Fátima"), hechas con madera de tuya, típica de Esauira.



Por último, publicó una fotografía donde aparece montada en un camello de pelo blanco, con los pies extendidos y los ojos cerrados, mientras sonríe, con una leyenda que dice: "I'm free here, I'm me here" (Soy libre aquí, esta soy yo aquí). Hasta el camello parece sonreír.

Esauira es una de las ciudades más fotografiadas de Marruecos: dotada de una larga muralla que la protege del Océano Atlántico, es destino casi obligado de todos los turistas que viajan a Marrakech para comer pescado, comprar madera de tuya y bañarse en sus playas.