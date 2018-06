Una semana después de ingresar a un centro psiquiátrico tras un intento de suicidio, la actriz Heather Locklear vuelve a protagonizar un escándalo, esta vez por agredir físicamente a un Policía y a un paramédico.

Locklear, conocida por su participación en producciones de TV como "Dinasty", "Melrose Place" y "Spin City", se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó con patadas a ambas personas, quienes acudieron a su residencia tras una falsa alarma de emergencia por posible sobredosis.

Heather fue detenida el domingo y liberada el lunes tras pagar una fianza de $20,000.

People señala que la actriz ingresó de forma voluntaria a un centro de rehabilitación tras protagonizar un nuevo episodio de violencia.

En febrero, la intérprete de 56 años fue arrestada por una situación similar.

En mayo, Heather Locklear estuvo en una clínica para tratar su adicción al alcohol y las drogas y hace una semana amenazó con acabar con su vida tras un altercado con su pareja, hecho que también la llevó a una evaluación psiquiátrica.

Heather Locklear is hospitalized for suspected overdose hours after leaving jail in her pajamas https://t.co/M8fpqxTqXs pic.twitter.com/wnD9QVDyAo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 26 de junio de 2018