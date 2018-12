La actriz mexicana Issabela Camil, exnovia de Luis Miguel, dijo sentirse enojada por la forma en que su relación con el cantante mexicano fue retratada en la bioserie de Netflix.

Y es que a pesar de que hace unos meses se transmitió "Luis Miguel. La Serie", la mexicana de 49 años decidió hablar por primera vez, luego de que aseguró, por fin pudo verla.

Pero no le dejó un buen sabor de boca, por el contrario, le causó cierta incomodidad y molestia.

"Es un tema que sentí un poquito agresivo, por que es de algo que nunca he hablado, nunca lo he querido sacar, por cuestiones personales", expresó.

“Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”, declaró ante la prensa, Camil, quien fue uno de los primeros y más importantes amores del "Sol de México", de acuerdo a lo revelado en la bioserie.

En la serie biográfica del intérprete de "Ahora te puedes marchar" se mostró la vida íntima que sostuvo con el cantante mexicano, que incluyeron unas candentes escenas.

Su personaje, al que llamaron Érika, fue de gran peso en la historia biográfica del cantante mexicano y fue interpretado por Camila Sodi, sobrina de la cantante Thalía.

Camil, asegura que nunca dio su autorización para que su relación con el intérprete de "La Incondicional" apareciera en la bioserie.

Fue cuestionada sobre si le llamó a Luis Miguel para reclamarle, a lo que ella respondió que no.

"Cada quien cuenta la fiesta como le fue. El también tiene derecho de hablar y decir lo que fue importante o no en su vida. Es su libertad", aseguró Camil.

El vídeo de las declaraciones lo publicó el programa Ventaneando, de la televisora mexicana TV Azteca.

Issabela es hija del empresario Jaime Camil, con quien Luis Miguel tuvo desde joven una amistad muy cercana.