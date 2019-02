La actriz estadounidense Jennifer Lawrence está viviendo una de sus etapas personales más felices, ya que ella y su novio, el galerista de arte Cooke Maroney se comprometieron, revelaron fuentes cercanas a la pareja al sitio Page Six.

De acuerdo a la publicación, los rumores sobre el compromiso surgieron luego de que la actriz y el galerista fueron vistos mientras disfrutaban de una cena romántica en el restaurante Raoul’s, donde Lawrence no dejaba de presumir un "enorme anillo".

“Era una piedra gigante. Parecían estar celebrando y la gente hablaba de eso. El anillo era muy notable. Estaban sentados en un rincón. Ella llevaba un lindo vestido negro con lunares blancos”, reveló la fuente a Page Six.

Ante los rumores, rápidamente un representante de la actriz de 28 años confirmó el compromiso de la pareja a la revista People.

Sin embargo, el representante de la actriz no dio a conocer si la pareja ya tiene fecha para la boda, ni ningún otro detalle al respecto.

La pareja no ha hecho oficial su compromiso, pero un informante dijo a Page Six que la actriz ya ha comentado con su gente allegada que se casará próximamente, pero no da más detalles.

La pareja también fue vista cenando en Elio's en el Upper East Side, Nueva York, durante el fin de semana.

De acuerdo al medio especializado, Lawrence y Maroney, de 33 años comenzaron a salir en junio del año pasado, luego de que Laura Simpson, amiga de la actriz los presentara.

A partir de ese momento se les ha visto juntos a Lawrence y al galerista.

En agosto del 2018 realizaron una viaje a París y a Roma, destaca la revista People y así han estado compartiendo momentos juntos que han sido revelados por la prensa especializada.

La pareja ha sido discreta con su romance.