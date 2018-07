Tras año y medio de batalla legal, el actor estadounidense Johnny Depp logró un acuerdo con The Management Group (TMG), la empresa que administraba sus finanzas y a la que acusó de malos manejos de su dinero, tomar préstamo sin su autorización y ocultarle la situación real de su economía, lo que lo llevaría al borde de la ruina.

"Depp se complace en haber llegado a un acuerdo con The Management Group", aseguró Robin Baum, portavoz del actor.

Baum no dio detalles del acuerdo, porque dijo eso es confidencial pero aclaró que así se impidió un proceso judicial mediático.

"Johnny está decidido a tomar fuertes medidas para proteger su reputación personal y artística en los intereses de su familia y su carrera", afirmó el portavoz del actor nacido en Kentucky.

Y es que el actor no la ha pasado nada bien en los últimos años luego de que su fortuna estimada en $650 millones casi se esfumara.

El protagonista de la saga de Pirates of the Caribbean demandó en enero del 2017 a TMG por $25 millones por presunto abuso financiero y negligencia, ya que no pagó los impuestos a tiempo y eso le costó a Depp una multa de $7 millones.

A su vez la firma también presentó una querella contra Depp por la falta de pago y desmintió que los impuestos del actor no hayan sido pagados a tiempo.

TMG aclaró que la ruina del actor se debió a sus gastos excesivos, ya que por 20 años gastaba alrededor de $2 millones al mes.





De acuerdo a la demanda interpuesta por The Management Group, el famoso actor llevaba una vida desenfadada y desenfrenada, factores que lo llevaron casi a la ruina.

“Esa demanda dice que Depp pagó más de $ 75 millones para comprar y mantener 14 casas, incluyendo un castillo francés y una cadena de islas en las Bahamas, así como un yate de 150 pies, viajes en jet privado y una costosa colección de arte”.

El caso había desatado una ola de insultos en ambos lados, un portavoz de e gerentes de Depp llamaron al actor un "mentiroso habitual".

Los abogados de The Management Group declinaron hacer comentarios el lunes.

Una declaración emitida por un portavoz de Depp dijo que resolver el caso, que había sido programado para comenzar el juicio el próximo mes, le permitiría concentrarse en las giras con su banda, Hollywood Vampiros, y promocionar la última película basada en los libros de JK Rowling, "Fantastic Bestias: los crímenes de Grindelwald ".