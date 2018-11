A más de mes y medio de que debutara como mamá, Marysol Sosa, hija de José José, dijo que su papá la felicitó a través de un mensaje de voz el pasado 2 de octubre, pero desde ese momento, asegura no tiene noticias de él.

En entrevista con la revista TVNotas, Marysol aseguró que compartió con toda la familia la llegada de su pequeña Elena, incluyendo a su famoso papá, con quien no tiene contacto directo desde hace ya varios meses.

“Luego luego le marcamos el día que llegó la nena, pero él sólo me dejó un mensaje el día 2 de octubre felicitándome por la llegada de la niña", comentó Marysol.

"En cuanto pude le respondí por mensaje de texto esa misma noche; le dije que lo amaba y que mañana nos marcábamos, pero a partir de ese día no he vuelto a saber nada", precisó la hija del "Príncipe de la canción".

Marysol asegura que está viviendo la etapa más linda de su vida, y que convertirse en mamá le cambió su mundo y que esos momentos quisiera compartirlos con su famoso padre.

"Me encantaría compartir más con mi padre, pero por ahora no sabemos cómo está”, indicó Sosa.

Y que se ha especulado en la prensa de espectáculos que el intérprete de "Gavilán o Paloma" está bajo el control de su hija menor, Sarita.

Incluso José Joel, primogénito del cantante, acusó a Sarita de no dejarlos ver su padre.

Aseguró que él fue a Miami hace unas semanas para visitar a su papá, pero, afirma que el cantante le mandó un mensaje diciéndole que no quería verlo.

"Hace más ya de seis semanas que desgraciadamente no sé de ti. Ya no hay comunicación por teléfono, ya no hay comunicación por chat, ya no hay comunicación con mi hermana Sarita, que es quien te tiene en Miami”, comentó a los medios José Joel.

Y es que desde febrero pasado Sarita se llevó a José José a vivir a Miami, tras una operación en México para extirparle un tumor cancerígeno. Desde ese momento no se ha visto públicamente al cantante mexicano.

El intérprete de "Almohada" publicó hace unas semanas un audio en su cuenta de Twitter asegurando que se encontraba en recuperación y defendió de toda acusación a su hija Sarita.