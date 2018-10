Luego de las especulaciones que han circulando últimamente sobre su presunto deterioro de salud y su supuesto "secuestro" por parte de su hija Sarita, el cantante mexicano José José publicó un audio en su cuenta de Twitter para desmentir esos rumores y asegurar que se encuentra bien.

"Hola mi familia querida, les habla José José para saludarlos, para abrazarlos, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien gracias a Dios con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa", se escucha decir al "Príncipe de la canción".

Su voz se escucha afónica, pausada y en un nivel bajo.

Aprovechó el audio para desmentir que Sarita lo tiene secuestrado, por el contrario, asegura que su hija menor lo llena de atenciones y está al pendiente de él, en su casa de Miami.

"Y quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto, amigos", precisó el intérprete de "40 y 20".

José José Comunicado 2018 pic.twitter.com/mmR0ntwvbD — José José (@JoseJoseOficial) 17 de octubre de 2018

"Sarita me ha estado cuidado desde que salí de el hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser amigos", indicó el cantante.

En algunos momentos, apenas se escucha lo que dice, pero el cantante quiso decir de viva vozcómo es su situación actual, para echar abajo las versiones periodísticas que afirmaron que incluso estuvo hospitalizado hace unos días.

"Así que por favor sepan que estoy muy bien en mi casa con Sarita mi hija, mis médicos, mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dios los bendiga, amigos", finalizó el mensaje del ídolo mexicano.

El audio de José José lleva más de 26,000 reproducciones.

La prensa especializada ha estado al pendiente de la salud del mexicano desde que anunció en marzo del 2017, que padecía cáncer de páncreas, por lo que tuvo que ser sometido a una operación para extirparle el tumor maligno.

Tras la cirugía, realizada a finales del año pasado, José José comenzó a perder peso de forma alarmante, además de que su sistema inmunológico se debilitó y sus problemas respiratorios se agravaron, por lo que estuvo constantemente en un hospital de la Ciudad de México.

Ante esa situación, su hija Sarita lo trasladó a una clínica en Miami para que siguiera un tratamiento y recuperara peso y su salud en general.

Posteriormente fue trasladado a otro hospital, del que salió en mayo pasado.

Desde ese entonces se encuentra en la casa de Sarita, pero ante su ausencia en la escena pública, la prensa ha especulado sobre su situación.

La última fotografía que ha sido publicada de José José fue al lado de su amigo, el actor Fernando Allende, con quien festejó el pasado mes de junio el Día del Padre.

Fue el propio actor mexicano que compartió la imagen en su cuenta de Instagram.