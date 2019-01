El actor y gestor de las Fiestas de la Calle Miami, Julián Gil aseguró esta mañana que continuará llevando contra toda adversidad y rechazo un “pedacito de Puerto Rico” en la Cuidad del Sol.

El actor atribuyó la controversia desatada a raíz del mural de la bandera de Puerto Rico pintado en el local La Placita, ubicado en el MiMo Biscayne Boulevard en Miami, a un manifiesto de racismo contra los puertorriqueños de un sector en Miami y que si tuviese que enfrentar algún proceso legal estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo cárcel.

"Sí estaría dispuesto a coger cárcel y el tiempo que sea. Si no la he cogido por otras cosas... porque no hacerlo por Puerto Rico", sostuvo el actor que a su vez señaló que la bandera se quedará pintada y “no se va a borrar”.

El artista reafirmó, hoy en conferencia de prensa, que tiene todos los permisos correspondientes que autorizaron la creación de la obra del artista puertorriqueño Héctor Collazo, gestor de “78 pueblos y una bandera”.

No obstante, explicó que en marzo se dará un diálogo entre la Junta de Preservación Histórica y Ambiental de la comunidad en Miami y el resto de las partes para atender el asunto.

La polémica de la bandera surgió por quejas de los vecinos de la zona que alegan que la obra no respeta la preservación del estilo del área Art Deco, en la que predominan los edificios y estructuras de estilo modernista, construidos entre los años 1945 y 1965.

Según trascendió en medios, las autoridades han argumentado que los propietarios del establecimiento no pidieron permiso ante la Junta de Preservación Histórica y Ambiental para hacer y exponer esta pintura en el restaurante.

El local es un nuevo establecimiento de comida típica puertorriqueña que el artista Gil posee junto al chef José Mendín. El espacio está ubicado entre la 6789 Biscayne Blvd y la calle 68.

"La bandera ha dado tanta candela y están chavando tanto que vamos a pintar diez banderas durante las fiestas y se van a estar otorgando a la gente", indicó el artista sobre la creación de la obra emblemática de Collazo.

La controversia se generó a días de la celebración de las Fiestas de la Calle Miami los días 19 y 20 de enero. En esta edición los animadores serán Jaime Mayol, Karla Monroig, Natalia Rivera y Gil en Maná, Wynwood en Miami.

Al igual que otros contará con una gran participación de artistas boricuas. Este año WIPRy WAPA TV, a travésde Wapa América harán transmisiones de cinco horas diaria para el disfrute de los televidentes.