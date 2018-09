El actor Julián Gil volverá a su faceta de productor en la isla que lo vio crecer y formarse en las artes con una serie, aún sin título, que se comenzará a rodar el primer trimestre del 2019 con actores puertorriqueños, locales y de fama internacional.

“Hago el papel protagónico que trata de un preso en rehabilitación. Una historia conmovedora para una serie de corte inspiracional”, compartió el galán.

La trama de la producción toca el tema de las cárceles en Puerto Rico. “Se va a realizar un casting masivo a través de todas las cárceles de Puerto Rico para seleccionar algunos miembros de la comunidad penal que puedan ser elegibles para participar. Hay interés de que la compre una plataforma internacional que puede ser Amazon o Netflix”.

Julián, quien estuvo en la isla la semana pasada para participar como jurado del certamen Miss Universe Puerto Rico, aprovechó la visita para sostener varias reuniones con representantes del gobierno en miras al mencionado proyecto dramático.

“Vamos a estar filmando aquí y lo estoy armando, pero aún no tengo detalles. Es un proyecto 100% boricua que quería hacer desde hace mucho en el que voy a estar como productor y actor”.

Antes de irse a vivir a México, el artista produjo dos películas, “Más allá del límite” y “La quise con el alma”. También participó en más de una decena de obras de teatro.

El productor además se encuentra en medio de los arreglos para la celebración de las Fiestas de la Calle en Miami, que lleva realizando por más de una década.

En cuanto a la nueva reina, Kiara Ortega, que representará a Puerto Rico en el Miss Universe en Tailandia, Julián la describió como “increíblemente bella”.

“Al final el concurso estuvo bastante reñido por las dos candidatas que llegaron a la final de la competencia (Kiara y Miss Vega Baja, Alejandra Pagán). Creo que fueron las más preparadas, las que de alguna manera brillaron más. Kiara es bastante genuina, honesta en su ‘delivery’. Pienso que tenemos una gran candidata digna representante de la mujer puertorriqueña”.

Entre el trabajo y el amor

Julián se encuentra en México grabando la segunda temporada de la telenovela “Por amar sin ley” en la que hace del villano.

“Es un proyecto de 350 capítulos, una bendición ya que en estos tiempos las novelas no duran nada”.

Como siempre, el galán continúa dándole oportunidad al amor, pero siendo muy cuidadoso.

“No estoy en el celibato pero siempre salgo a compartir con gente, pues todo a su tiempo. Estoy en la mejor disposición de volverme a enamorar porque uno tiene que amar. La vida sin amor no tiene tanto sentido”.

Sobre ese asunto, no le importa lo que Marjorie de Sousa, la madre de su hijo Matías, piense.

¿Será que Marjorie traería más problemas a tu vida si sabe que te volviste a enamorar? Preguntamos.

“No me importa lo que ella pueda pensar en un futuro, ni el hecho de que sepa que tengo una relación. Al contrario, ojalá y ella tenga la oportunidad de volver a rehacer su vida para que esté preocupada por otras cosas y no tan enfrascada en un caso legal que no tiene sentido”.

El galán considera que el problema, más que en las manos del juez, está en las manos de Marjorie.

“Creo que eso es una decisión de ella. La verdad es que sus demandas no tienen ni pie ni cabeza. El que me conoce sabe que lo único que estoy pidiendo es estar con el niño, nada extraordinario, y en el proceso la gente ha visto que llevamos un año y siete meses de humillación, atropello, injusticia, y es la madre la que ha puesto peros”.

¿Qué dicen tus hijos mayores, Nicole y Julián Jr., sobre todo el escándalo que se ha suscitado en torno a su hermanito?

“No tengo que demostrar a nadie que soy papá desde los 15 años, casi desde que tengo uso de razón. Creo que no me toca hablar de mí, pero uno de los papeles que más amo en mi vida es el de ser papá. Amo a mis hijos más que a nadie, amo lo que ellos me dan como hijos y en lo que me han convertido. Creo que todo lo que he logrado es porque ellos me dan la motivación, son lo más importante en mi vida… En el caso de Matías, me han separado de él de una forma absurda y ridícula, injustamente. No obstante, hay que recordar ese dicho de ‘que la sangre pesa más que el agua’, y tarde o temprano él va a estar conmigo”.