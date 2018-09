El actor Julián Gil no aguantó más y estalló contra el juez familiar que le impuso una multa de $260 por no haber asistido los dos últimos fines de semana de agosto al Centro de Convivencia de la Procuraduría de la Ciudad de México para ver a su hijo Matías.

"Prefiero que me multen aunque sea injustificadamente a ir a ver a mi hijo y ser acusado por tratar de envenenarlo o intentar sustraerlo (secuestrarlo) del Centro de Convivencia como pasó en las últimas visitas. Enfermos", escribió el actor en su Instagram Stories.

Y no sólo eso, sino que aseguró que no volverá a ese lugar a ver a Matías.

"Y señor juez estoy seguro que me lee, prepare el lápiz para que me multe de por vida porque a ese sitio no vuelo", advirtió el protagonista de "Por Amar sin Ley".

Y es que el jueves, el portal de TVyNovelas dio a conocer que el juez Justino Aranda García multó al actor por no haber asistido el 18 y 25 de agosto a visitar a su pequeño hijo en el Centro de Convivencia.

La autoridad argumentó que aunque sí fue en tiempo la solicitud para faltar, no fue la forma, ya que ni el actor ni su abogado Rodrigo Carmona presentaron documentos que justificaran que era por compromisos laborales que no podía asistir a la visita.

Tras conocer la multa, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar fuertes críticas al juez que lleva su caso en el pleito legal que tiene con su expareja, la actriz Marjorie de Sousa, por la custodia de su hijo Matías.

“Pero además de compromisos que existen laborales está un sentimiento mucho más grande y doloroso, en casi 2 años he sido sometido al igual que Matías a diferentes injusticias con la única finalidad de separarnos, se me ha acusado, entre otras cosas de infinidad de calumnias”, aseguró Gil.

Y dentro de esas calumnias recordó que Marjorie lo acusó de haberle dado algún alimento a Matías que le hizo daño, ya que el menor no puede comer todo tipo de alimentos debido a una alergia.

Incluso la revista TVNotas título uno de sus artículos asì: "Asegura Marjorie de Sousa que Julián Gil envenena a su hijo”. Esta misma portada la retomó el actor y la publicó en sus redes sociales.

Y le manda un último mensaje al juez:

“Señor juez sé que me lee Ya pare esto. Por el bien de mi hijo dicte YA la sentencia que tenga que dictar y no le dé más largas”, concluyó.