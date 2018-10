Julián Gil obtiene una nueva victoria en los tribunales mexicanos en su lucha legal contra su expareja, Marjorie de Sousa, luego de que el Tribunal Superior desechó la demanda de la actriz venezolana, que pedía suspender las visitas entre el actor y su hijo Matías, además de solicitar el pasaporte del pequeño.

Los magistrados que llevan el caso de los actores fallaron a favor del galán de telenovelas, por lo que la visitas con Matías se seguirán realizando en el Centro de Convivencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó el programa de televisión "Hoy" de la cadena Televisa.

Además, los magistrados informaron que el pasaporte no será expedido al menor, sin la autorización del actor.

Y es que en mayo pasado, la venezolana pidió a las autoridades que suspendieran las visitas entre el actor y su hijo y le otorgaran el pasaporte para el menor, ya que ella quería llevárselo a vivir un tiempo a Estados Unidos.

Sin embargo, los magistrados determinaron que las peticiones de la actriz eran improcedentes, ya que no tenían sustento legal, porque no presentó pruebas de cuánto tiempo se llevaría a Matías, ni en dónde estaría.

Tampoco garantizaba las visitas entre Gil y su hijo.

"Los tres magistrados consideraron que los argumentos presentados por la defensa de Marjorie de Sousa no cumplían con el sustento legal para modificar el lugar donde Julián se reúne con su hijo. También estimaron que la actriz no solicitó adecuadamente el pasaporte, ni señaló ciudad ni tiempo que estaría fuera del país, y que no garantizó los derechos de visita de Julián", destaca el reporte de "Hoy".

Ante ese fallo, la defensa de Marjorie dijo que las constantes ausencias de Gil al Centro de Convivencia eran razón suficiente para cancelar el régimen de visitas, pero los magistrados no lo consideraron así.

Por el contrario, aseguran a través del fallo que las ausencias del actor están justificadas por motivos de trabajo, con el cual paga la manutención del pequeño.

El antagonista de "Por Amar sin Ley" fue notificado del fallo del Tribunal, pero hasta el momento no ha emitido declaraciones.

En julio pasado, Gil también ganó una victoria legal en su disputa contra la protagonista de "Al otro lado del muro", luego de que el Tribunal desechara también suspender las visitas entre el actor y su pequeño hijo, como lo había pedido la actriz, argumentando problemas de salud del menor, principalmente estomacales.

Sin embargo, un juez de lo familiar determinó después de una serie de análisis, que el menor estaba perfectamente sano y que no había argumento para que se suspendieran las visitas entre padre e hijo.

Los artistas llevan más de año y me dio de pleito legal por la custodia de su hijo Matías.