“La casa de los espíritus” de la escritora chilena Isabel Allende se presenta nuevamente en Puerto Rico, esta vez, en una adaptación reducida del boricua Jorge Santiago.

El reparto lo encabeza el actor Junior Álvarez como “Esteban Trueba”, quien protagonizó la pieza en 1998 como un joven galán que, en aquel entonces, tuvo que ser maquillado de mayor.

“Es gracioso porque 20 años después el papel te lo permite por el hecho de que este personaje es joven y viejo en la misma historia”, indica Álvarez sobre “Esteban”.

En la pieza actúan además las actrices Joealis Filippetti como “Férula” y Mónica Pastrana en el papel de la prostituta, “Tránsito”. Completan el elenco Linette Torres, Raquel Montero, Adrián García, Osvaldo Friger, Mariana Quiles, Edwin Emil, Ruthy Sánchez, Juan Colon y la niña Sahara. La dirección es de Orlando Rodríguez.

“Es una obra bastante presumida que capta las cuatro generaciones de vida que abarca la historia, y que fue aprobada por las personas que tienen la custodia del material de Isabel Allende”, señaló el intérprete.

Álvarez compartió que los cambios en la adaptación, a lo que inicialmente era un obra para presentarla a estudiantes, ha logrado el interés de la nueva generación.

“Para el que no ha leído el libro, a través de la obra va a captar los 20 años que transcurren en la evolución de los derechos laborales, el desarrollo de cada personaje porque está montada de una manera más condensada, pues de lo contrario la obra duraría tres horas, y así toma una hora y media”.

Para el actor, este formato reducido es más fácil de apreciar para el joven de hoy en día.

“La misma tecnología los ha llevado a querer ver los resultados rápidos y necesitan que las cosas sean inmediatas. Aquí no hay espacio para aburrirte, es una historia tras de otra, intensa tanto para el espectador como para nosotros que estamos haciéndolo”.

“Tránsito” y su amante

Interpretada por Pastrana, la prostituta “Tránsito” comienza la vida como amante de “Esteban” a los 19 años. En uno de sus encuentros, ella le confiesa a este hombre mucho mayor que algún día será famosa y tendrá dinero y, 20 años después, regresa con sus logros. “La única amiga secreta que tenía es ella porque la única vez que él se ríe es cuando está con ‘Tránsito’ porque le tiene confianza”.

En el caso de Mónica su reto es el cambio que le toca hacer utilizando un maquillaje que la haga ver como una mujer de 50 años.

Se enamora de una mujer

Por su parte, Joealis Filippetti se convierte en “Férula”, una mujer que se ha dedicado a cuidar a su madre. Ella es virgen y cuando conoce a “Clara” (interpretada por la actriz Linette Torres), la esposa de su hermano “Esteban”, encuentra en esta mujer a la única persona que le ha dado afecto.

“No considero a ‘Clara’ lesbiana, sino que se deja querer por la única persona que le demuestra afecto y comparte con ella”.

“A mí siempre me ha gustado la pieza por lo que representa a través de los años. Me parecen muy vigentes los temas políticos sociales, el abuso, que toca la escritora. Me parece interesante interpretarla porque es bastante tensa, oscura, busca esa forma de encontrarse con este amor que tiene con la esposa de su hermano y ella termina quitándose la vida por la presión de ‘Esteban’, que al final se da cuenta”.

La actriz de “Raymond y sus amigos”, revela qué le ha impartido a su personaje.

“Soy una mujer de carácter y le presto mucho de eso a ella, una mujer que dentro de su soledad, sabe lo que quiere. Le presto mi carácter, mi seriedad, porque soy muy seria en mi trabajo a pesar de que me reconocen como comediante, soy actriz dramática”.