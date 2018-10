El rapero estadounidense Kanye West cerró sus cuentas en las redes sociales, luego de la polémica que desató al expresar nuevamente su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El esposo de la socialité Kim Kardashian recibió severas críticas en sus perfiles de Twitter e Instagram por lo que decidió frenar esa situación y cerrar sus cuentas en esas redes sociales.

Y es que ni a sus seguidores les agradó que el rapero acudiera al programa Saturday Night Live con una gorra con la frase: Make America Great Again (Haz a América grande de nuevo), misma consigna que usó en su campaña electoral Trump.

Y no solo eso, sino que tras cámaras no dejó de expresar su apoyo al mandatario estadounidense, de acuerdo al sitio eonline.

"Muchas de las veces que hablo con una persona blanca sobre esto me dicen, ‘¿Cómo te puede gustar Trump? Es un racista. Bueno, si me preocupara el racismo, me hubiese mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo", expresó el rapero.

"No tomamos decisiones producto del racismo. Se los voy a explicar ahora mismo: si alguien me inspira y conecto con él, no tengo que creer en todas sus políticas", destacó West.

Los usuarios de las redes sociales no toleraron el apoyo del rapero a Trump, pero tampoco West soportó las críticas en su contra y dedicó cerrar sus redes sociales.

"Lo que dijo Kanye después de que salimos del aire la semana pasada fue una de las peores cosas que he visto mientras trabajaba aquí", dijo el comediante Pete Davidson, quien forma parte de Saturday Night Live, de acuerdo al sitio The Hollywodd Reporter.