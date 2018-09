Disciplina, espíritu de lucha y la capacidad de lograr todo lo que se propone, aparte de una belleza innegable, es lo que a Kiara Ortega la llevó anoche a convertirse en la Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2018.

“Creo que esa disciplina se vio desde el día uno; antes estaba 20 libras de sobrepeso y me propuse bajarlas y lo logré. No tenía experiencia en pasarela y me gané el premio de Mejor pasarela, y creo la organización se fijó en esos detalles. Se fijaron en que no hay que pisar a nadie para uno llegar donde quiere, solo siendo amable, cordial. Estábamos con ellos, (la organización) estaba con nosotras en todo momento, en los talleres, en los ensayos, nos estaban evaluando, y a lo mejor vieron esas cualidades en mí”, expresó la modelo de 25 años.

Kiara compartió que desarrolló muchas cualidades que ya tenía y que descubrió durante los meses que estuvo preparándose para la competencia.

“Ahora inicio otros aprendizajes para el Miss Universe y sé que en este poquito de tiempo que nos queda para la competencia en Tailandia el 17 de diciembre, estoy dispuesta y quiero seguir aprendiendo”, afirmó tras coronarse como la belleza boricua.

Confiesa que durante las tres horas que duró la transmisión tuvo dudas sobre si ganaría la corona.

“Esas Top 5 con las que me quedé al final eran bellísimas, inteligentísimas y buenas personas”, sostuvo.

Este estuvo compuesto por las participantes de Rincón, Vega Baja, Arecibo, Ponce y Fajardo, mientras que la votación del público rescató a Dorado.

La noche de final de Miss Universe Puerto Rico inició con una colorida apertura al son de la canción "Hijos del Cañaveral" de Residente. El cuatrista Luis Sanz fue el artista invitado.

El desfile en traje de baño de las 15 finalistas del certamen fue uno de los momentos más aclamados por la audiencia que llegó al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

La animación del certamen estuvo a cargo de Cynthia Olavarría y Jaime Mayol, a la izquierda.

La cantante Calma Carmona fue la responsable de la nota musical durante el desfile en traje de gala. En la foto Miss Vega Baja, Alejandra Pagán.

Miss Vieques, Melissa Ayala, logró entrar al cuadro de las diez finalistas.

Yuanilie Alvrado, Miss Arecibo, entró al cuadro de las cinco finalistas.

Miss Orocovis, Maydelise Columna, ganó el premio Valor.

Las tres semifinalistas fueron Vega Baja, Rincón y Ponce.

En la foto Miss Vega Baja, Alejandra Pagán, y la nueva reina, Kiara Ortega, se abrazan antes de conocer los resultados.

Miss Rincón, Kiara Ortega, celebra tras escuchar su nombre como nueva soberana.

La reina saliente, Danna Hernández, corona a su sucesora.

Kiara Ortega representará a la isla en Tailandia.

Para no dejar que los temores la invadieran, la modelo fue tomando lo que llegaba paso a paso.

“Mi objetivo hoy a partir de que me levanté fue llegar a las 16 semifinalistas, una vez lo logré, luego a las 10 y seguir escalando hasta llegar a la meta, a la vez que deseaba vivir el momento, porque no sabía lo que iba a pasar, pero tenía confianza en mí que iba a dar lo mejor de mí y a ganar”, manifestó.

La noche estuvo llena de emociones para la beldad boricua. Recordó que el día antes de ser coronada le escribió a su mamá, Beatriz Delgado, preguntándole si estaba orgullosa de ella.

“Lo hice porque siempre tuve la duda de si ella estaba orgullosa de mí y respondió con muchos mensajes hermosos… Al verla desde el escenario hoy, ella asentaba con la cabeza queriéndome decir cuán orgullosa estaba de mí. Fue una conversación a través de miradas como si nadie más que nosotras estuviese ahí. Eso es lo que me mantuvo positiva allá arriba y se me llenaban los ojos de lágrimas. El abrazo de mi papá, Agustín Ortega, cuando subió a la tarima fue otro momento bien emotivo”.

Su novio, Alex Carrillo, también subió al escenario a llevarle un enorme ramo de rosas y se fundieron en un abrazo.

“Mi novio bello. Él me ayudó como no tienes idea, siempre conmigo, apoyándome. A veces me sentía frustrada porque no me salía un paso que tenía que hacer en la pasarela, y él siempre estaba ahí. Se quedaba conmigo hasta que lo lograba”, afirmó.

Durante el tiempo que dure el reinado de la guapa modelo, Kiara recibirá varios premios que engloben la cantidad de $400,000, entre ellos un auto. También vivirá en un apartamento.

“Dios mío no lo había analizado, wao. Estoy aquí para trabajar, para dar el 200 por ciento, porque mi sueño ha sido siempre representar a mi isla. Quiero crear esperanza en mi pueblo y traer la corona”, agregó.

Por su parte, Denise Quiñones, directora de MUPR, dijo estar complacida con la elección de Kiara y el gran espectáculo que fue el certamen.

“Fue un sueño hecho realidad. El trabajo, el esfuerzo que hemos entregado todos en tan solo unos meses. Todavía no puedo creer el fruto que se vio esta noche. La energía positiva que había tras bastidores, la apertura para mí fue magistral. Estoy muy contenta con todo, sobre todo con la unión que se dio entre todas las participantes”, señaló.

Otro éxito de Denise fue lograr unir a cuatro de las cinco Miss Universe puertorriqueñas, ellas fueron: Deborah Carthy Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera. La directora del MUPR reveló “no fue fácil coordinar para que todas estuvieran libres por sus múltiples ocupaciones”.

La primera y segunda finalista del certamen fueron las representantes de Vega Baja, Alejandra Pagán y de Ponce, Alexandra Porrata Montalvo.