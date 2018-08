La socialité Kim Kardashian está acostumbrada a causar polémica, y esta vez no es la excepción, ya que está generando revuelo en las redes sociales donde publicó algunos vídeos donde presume un collar presuntamente implantado en la piel y las reacciones de los internautas no de han hecho esperar.

Y es que el "collar" es una imitación del color y textura de la piel humana, que lo hace ver impresionante, como si fuera realmente parte del cuerpo de la socialité.

"Mi collar brilla como el latido de mi corazón. Se mueve al ritmo de mi corazón", asegura la estrella del reality "Keeping Up with the Kardashians" en Instagram.

El accesorio, que parece ser una extensión de su piel, es de uso temporal y forma parte del proyecto A. Human, que encabeza Simon Huck, amigo de la empresaria, que ha apostado por una iniciativa en la que las personas "podrán diseñar su cuerpo".

Uno de los vídeos en Instagram lleva más de 121,000 me gusta.

Pero las críticas no se han hecho esperar.

"La estupidez humana en todo su esplendor", comentó el usuario de la cuenta alvaritohh30.

"Parece inútil y repugnante", consideró cho_rawtidEso.

"No sé ustedes, pero me da náuseas con estas cosas. Es repugnante", aseguró el usuario de la cuenta clmc29.

"Monstruo", posteó la internauta Sandra Smith Houle.

Y es que la socialité está dando solamente un adelanto de lo que será el lanzamiento de los diseños de A. Human, que ocurrirá el próximo 5 de septiembre en Nueva York, y que sorprenderá con creaciones que van desde "implantes" de tacones en forma de caracol, hasta cristales que surgen alrededor del cuello.

"Queríamos utilizar el futuro de la moda y el futuro de la autoexpresión como una forma de mirar el futuro. Así es como se formó A. Humano ", declaró Huck la revista Vogue.

Los diseños, explica, son "modificaciones físicas" del cuerpo humano, en lugar de ropa.

Aunque en realidad esas creaciones son parecidas a la piel humana, que ya colocadas en las personas, las hace ver como si realmente tuvieran los diseños sobre su cuerpo.

"La moda es más que la ropa que usas, también son las decisiones que tomas sobre tu cuerpo y cómo te presentas", comentó el director creativo Nicola Formichetti.

"Me gusta superar los límites de lo que puede considerarse moda y encontrar el borde de la autoexpresión. Mi inspiración fue una gran cantidad de imágenes extraídas de dibujos de ciencia ficción y fantasía de cosas que no son del todo humanas", destacó.

Kim no es la primera en mostrar los diseños de A. Humano, ya que también la modelo Chrissy Teigen mostró un "implante" en forma de alas sobre su pecho.

Además, la modelo transgénero Andrea Pejic se mostró con unos cuernos azules sobre sus hombros.