La socialité Kim Kardashian dejó por el momento a un lado el glamour para enfocar sus esfuerzos en lograr la liberación de una anciana, que se encuentra presa desde hace 20 años, por un problema de drogas, por lo que tiene previsto acudir este día a la Casa Blanca para reunirse con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El caso por el que está abogando la estrella del reality Keeping Up with the Kardashian es el de Alice Marie Johnson, una mujer afroamericana de 62 años que fue condenada a cadena perpetua por un caso de droga sin violencia.

La empresaria conoció del caso de Johnson en octubre del año pasado, cuando el sitio Mic dio a conocer en sus redes sociales la historia de la mujer. Y desde ese momento, Kardashian lo hizo propio y recurrió a su abogado para investigar el caso y ver de qué manera puede lograr la libertad de la anciana.

Johnson se encuentra presa en la cárcel de Aliceville, en Alabama.

La visita que hará la socialité a la Casa Blanca fue confirmada por una fuente anónima, según publica la agencia AP.

Kim busca el indulto para Johnson por lo que ha tenido acercamientos con la familia presidencial, primero fue con Ivanka, hija del presidente, posteriormente el trato ha sido con Kushner, yerno y asesor principal de Trump, sobre el sistema penitenciario del país.

El indulto solamente lo puede dar el presidente.

La empresaria le ha tomado cariño a la anciana que hasta la felicitó por su cumpleaños.

"Hoy es por ti" escribió Kim en su cuenta de Twitter.

Happy Birthday Alice Marie Johnson. Today is for you ????? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 30 de mayo de 2018

Kardashian y Kushner tienen prevista una reunión este día, se desconoce si el mandatario recibirá a la socialité.

Pero la empresaria dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con Trump le diría:

"Que al igual que todos los demás, podemos tomar decisiones en nuestras vidas de las que no estamos orgullosos y que no pensamos en todo el camino".

Para el caso , la socialité recurrió a Shawn Chapman Holley, un abogado que trabajó con su padre, Robert Kardashian, en la defensa de O. J. Simpson.

La esposa del rapero Kanye West dijo que desea ayudar a la mujer porque para ella es más satisfactorio poder ayudarla, que andar de shopping por los centros comerciales.

"En el punto de mi vida en el que estoy ahora, salir a gastar mi dinero comprando cosas no me aporta la satisfacción que antes solía... salvar la vida de alguien y hacerlo una vez al año haría que mi corazón estuviese más lleno", aseguró a Mic.

Kanye West ha expresado públicamente su apoyo al presidente estadounidense.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre la visita de la socialité.