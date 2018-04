A poco más de dos meses y medio del nacimiento de Chicago, la socialité Kim Kardashian decidió que ya era hora de publicar su primera foto familiar, por lo que hizo todo lo posible para mantener tranquilos a sus pequeños hijos, para que posaran ante el lente.

"No creo que nadie entienda lo realmente complicado que resulta sacar una buena foto de familia", escribió la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians.

"Esto es todo lo que pudimos conseguir antes de que los tres niños se pusieran a llorar a la vez. Creo que hasta yo lloré", posteó la empresaria.

En la imagen aparece Kim sosteniendo con uno de sus brazos a la pequeña Chicago que duerme plácidamente; su esposo, el rapero Kanye West, con una camisa blanca aparece al lado de la socialité. Al frente aparecen North, de 5 años, y Saint, de 2.

Chicago nació el 15 de enero a través del método de vientre subrogado, y poco a poco ha ido apareciendo en la red social de su famosa mamá.

Al parecer todos estaban dispuestos a posar para la cámara, menos el pequeño Saint que al momento de captar la imagen, se voltea hacia un lado, en cambio North hasta mostró una ligera sonrisa y con su mano hizo la "seña de amor y paz".

En tanto West posó un tanto serio para la foto familiar, mientras que Kim, como buena socialité, lució impecable con un vestido ajustado de color claro.

La imagen ha tenido casi 6 millones de likes y ha recibido comentarios apoyando a la socialité.

"La imagen más linda de la familia de la celebridad que he encontrado", escribió la usuaria iamagwuncha.

"¡¡Familia hermosa!!", destacó ananesarah. Mientras que jess-freckles11 está totalmente de acuerdo con la socialité y las travesías que pasó para la foto familiar.

"Como mamá y fotógrafa no podría estar más de acuerdo (con la parte llorosa) ... definitivamente es difícil lograr que todos miren y sonría al mismo tiempo", escribió la seguidora de la empresaria.

Pero no fue la única foto que la empresaria compartió en su red social, también publicó una imagen llena de ternura junto a Saint.

"Fotos de Pascua próximamente en mi aplicación", destaca la socialité en el post.

Easter pics coming soon on my app

Kim y Kanye están casados desde el 2014. Es el tercer matrimonio de la hija de Kris Jenner y Robert Kardashian.