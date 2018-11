La casa del conocido actor Frankie Muniz sufrió serios daños y sus pertenencias "destrozadas" durante una inundación causada por su mascota, un gato que había quedado solo en el inmueble, según dan cuenta hoy varios medios.

El periódico USA Today reporta en su página digital que el actor de 32 años perdió varias de su pertenencias, incluyendo obras de arte y fotografías.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone.