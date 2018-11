La cantante estadounidense Lady Gaga dio una muestra de solidaridad con los miles de afectados por los incendios forestales en California y llevó pizzas y café a un refugio de la Cruz Roja, donde se encuentran miles de personas que tuvieron que ser evacuadas y perdieron sus casas.

La intérprete de "Poker Face" no quiso quedarse de brazos cruzados ante la tragedia que viven miles de habitantes, que han perdido sus casas por los incendios forestales que se desataron el pasado jueves en California.

Así que en el marco del Día Mundial de la Bondad, la cantante decidió llevar pizza y café a un refugio de la Cruz Roja. Los afectados, a quienes les causó sorpresa la visita de la famosa cantante, quedaron muy agradecidos por este gesto.

Y es que Gaga también fue evacuada el pasado viernes de su residencia de Malibú, por el rápido avance del fuego en la zona sur del estado de California. Pero eso no le impidió a la artista expresar y mostrar su solidaridad con los miles de afectados.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, donde se ve a la protagonista de "A Star Is Born" cargando varias cajas de pizza.

Pero no conforme con eso, la artista pidió a través de sus redes sociales que sus seguidores se sumaran al apoyo para miles de afectados.

"Es mi día favorito del año #Día Mundial de la Bondad... nunca es demasiado tarde para ser amables", posteó en su cuenta de Twitter.

It’s my favorite day of the year #WorldKindessDay and the day’s not over. It’s never too late to #BeKind . pic.twitter.com/HiAEbiAJk3

"Ayuda a las personas afectadas por el #CaliforniaFire visitando http://redcross.org, llama al 1-800-RED-CROSS o envía un mensaje de texto a CAWILDFIRES al 90999 para hacer una donación de 10 dólares. Incluye refugio, comida, agua, recursos de salud física y mental, así como apoyo emocional", tuiteó la cantante.

Help people affected by the #CaliforniaFire by visiting https://t.co/5Dmboe4Eb9 call 1-800-RED-CROSS or text CAWILDFIRES to 90999 to make $10 donation. Includes shelter,food,water,physical and mental health resources as well as emotional support. pic.twitter.com/chritdoN9t