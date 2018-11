Luego de una serie de especulaciones sobre el estado de salud de José José, que fue operado el año pasado tras diagnosticarle cáncer de páncreas y quien no ha aparecido en público, su esposa Sara Salazar aclara la situación y asegura que el cantante mexicano se recupera favorablemente en su casa de Miami.

"Su recuperacio´n es muy buena, esta´ comiendo bien, esta´ muy bien con su nieta, con su hija (Sarita)… Todo eso, emocionalmente, le hace bien; so´lo espero que no vea en la televisio´n todo lo que esta´ diciendo su hijo (José Joel), porque eso le puede afectar. Bendiciones a todos", concluyó la esposa del intérprete de "40 y 20".

Y es que el primogénito del cantante mexicano asegura que Sarita tiene "secuestrado" a su papá y que él no ha podido verlo.

Salazar rechazó que su hija Sarita prohíba que sus medios hermanos, José Joel y Marysol, visiten al "Príncipe de la Canción".

"Eso es una vil mentira; al contrario, Sarita es una gran hija, trata a su papa´ como un rey. Gracias a Dios, Jose´ está aqui´ en Miami con su familia, con su esposa, que soy yo, y le exijo a Jose´ Joel respeto como mujer y esposa de su padre", declaró a la revista TV y Novelas, la esposa del cantante mexicano.

Respecto a las declaraciones de José Joel, quien la culpa de ser responsable del alejamiento entre el cantante y sus dos hijos mayores, la esposa del intérprete de "Almohada" rechaza los señalamientos.

"Por el contrario, he sido muy generosa con ellos y personalmente me he ocupado de que compartan con su padre y su hermana, mi hija Sarita, tanto en Me´xico como en Miami. De hecho, yo produci´a un show llamado Jose´ Jose´ en familia, donde los invitaba a cantar con su papa´ y con su hermana Sarita… Siempre trataba de unificar a la familia", asegura Salazar.

A pesar de estar molesta por las declaraciones de José Joel, la esposa del cantante descarta alguna acción legal en su contra.

José Joel y Marysol son los hijos mayores de José José, que tuvo durante su matrimonio con la actriz mexicana Anel.

Los intercambios verbales entre la familia del cantante surgieron desde febrero pasado cuando Sarita trasladó a José José a Miami para que siguiera su recuperación tras ser sometido, el año pasado, a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno.

A pesar de que no aparece en público, José José emitió recientemente en su cuenta de Twitter un audio donde asegura estar recuperándose satisfactoriamente y estar bajo los cuidados de su hija Sarita.

Recientemene, Marysol dijo que su papá le había enviado en octubre pasado una felicitación a través de un mensaje de voz por el nacimiento de su pequeña hija Elena.

La hija del cantante dijo que tampoco ha podido ver a su papá.