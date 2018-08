La cantante estadounidense Demi Lovato acaba de cumplir 26 años y aunque ella ha permanecido callada tras salir del hospital por una sobredosis de droga, fue su hermana menor, Madison De La Garza, quien decidió romper el silencio en un día tan especial para la familia. Así que escribió un emotivo mensaje dedicado a la exestrella de Disney.

"Hoy podría haber sido uno de los peores días de mi vida, pero en su lugar tengo la oportunidad de pasarlo dando gracias a Dios, a unos médicos increíbles y al equipo de Demi y todas aquellas personas de distintos lugares del mundo que nos han enviado su apoyo", escribió De La Garza en su cuenta de Instagram.

Y es que las últimas semanas no han sido nada fáciles para la familia de Demi, menos para la estrella pop, luego de que ésta estuvo en riesgo de morir por una sobredosis.

Lovato pasó casi dos semanas internada en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California, donde los médicos lograron estabilizarla y salvarle la vida, luego de que fuera encontrada inconsciente en su casa de Hollywood por una sobredosis de droga.

Es por eso que la hermana menor de Demi expresó también su agradecimiento a los especialistas que atendieron a la cantante.

"Sin toda esa gente yo ya no tendría a mi lado a mi hermana mayor", destaca el mensaje.

Demi cumplió 26 años apenas este 20 de agosto. Se desconoce si hubo algún tipo de celebración, ya que la intérprete de "Sober" se encuentra en rehabilitiación para superar su adicción.

Así que por ser un día especial para la familia, la joven de 16 años quiso expresar el amor que siente por Demi, ya que lejos de ser una celebridad, para ella su hermana mayor está llena de virtudes como ser humano.

"Últimamente he estado pensando mucho en cómo me gustaría que los demás pudieran ver las pequeñas tonterías que hace (Demi) a veces, por ejemplo cómo hace la nariz cuando dice una palabra en concreto o cómo me coloca el pelo detrás de la oreja cuando estoy intentando dormir, porque esas son las cosas por las que me siento agradecida hoy", comentó De la Garza, quien también incursionó en el mundo del espectáculo desde niña, interpretando la hija de Eva Longoria en la serie "Desperate Housewives".

"Parecen pequeñeces, pero es lo que define a mi hermana; no el que sea cantante o una celebridad, y desde luego no las cosas que han dicho de ella en ciertos medios. Es una hija, una amiga y mi hermana mayor... y me siento muy, muy agradecidade poder desearle hoy un cumpleaños feliz", posteó Madison.

El mensaje está acompañado por una fotografía de ella con Demi cuando eran pequeñas. Las dos posan felices a la cámara.

El posts lleva más de 150,000 me gusta.

Hasta el momento la cantante no ha dado declaraciones a la prensa sobre su estado de salud.

De acuerdo a la prensa especializada, Lovato viajó hace dos semanas a Chicago para ver a un siquiatra especializado en salud mental y sobriedad, y luego regresaría a una clínica de rehabilitación en las afueras de California.

El sitio TMZ reveló la cantante habría consumido fetanilo, una droga superpotente que la habría puesto al borde de la muerte.

Esa sustancia es la que cobró vida al cantante Prince en el 2016.