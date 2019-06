Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, ha dejado a un lado por un momento la batalla mediática que mantiene con su madre para anunciarle a sus seguidores que está cumpliendo su sueño de hacer música.

"Les presento mi trabajo, mi sueño y mi realidad. Esto lleva años guardado. Mis ganas de cantar, de creer en mí misma, de ver más allá del dolor y poder compartirlo con ustedes. Gracias por creer en mí y quererme mi gente hermosa. Esto es para ustedes", escribió Frida junto al corto vídeo que colgó en Instagram en el que se le escucha cantar el tema titulado "Ándale".

La joven ha estado muy activa denunciando los problemas que alega ha tenido con su madre. Entre otras cosas, Frida acusa a la famosa rockera mexicana de no ofrecerle un hogar y de coquetear con sus exnovios. Guzmán, por su parte, le envió un mensaje a su hija durante un concierto que ofreció como parte de su gira en Estados Unidos.

Mientras cantaba el tema "Llama por favor", la cantante mencionó el nombre de su hija. Además, se le quebró la voz al cantar la canción "Yo te esperaba", que habla del embarazo de su única hija.

En días recientes la hija de Guzmán ofreció una entrevista al programa "Un Nuevo Día” en la que indicó que es su madre quien debería llamarla a ella.