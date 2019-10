Actualmente, Alejandro Sanz y Rachel Valdés han acaparado las miradas de la prensa luego de que se especulara que desde agosto mantienen un romance, por lo que los medios han hecho todo lo posible para captarlos juntos.

Desde entonces, en pocas ocasiones se les ha visto unidos, la última de ellas fue en las playas de San Diego, donde tuvieron una cita en la que pasaron en día acompañados de Manuela, la hija que tuvo el cantante con la modelo mexicana Jaydy Michel.

Y fue precisamente la joven quien dio de qué hablar luego de que en una publicación que hizo Rachel en Instagram, Manuela comentara con una serie de emoticones con figuras de caras y corazones, lo que hace suponer que entre ellas hay una buena relación.

Sin embargo, como es costumbre, no faltaron los comentarios negativos por parte de algunos usuarios, quienes cuestionaron a la hija del intérprete español y le señalaron: "Le aplaudes a tu padre las novias. Ojalá esta no sea una aprovechada y luego te presente a más mujeres. Ojalá nunca te pase lo que Alejandro hace, que deja a las mujeres”.

Pero Manuela no se quedó callada y decidió contestar este mensaje de manera contundente: “No conoces ni sabes nada de sus vidas. Mi valor como mujer no depende del hombre con el que esté, ni si me llega a dejar o no. Y recuerda, no conoces ni sabes de sus vidas. Solo sabes lo que la prensa te quiere decir. Tampoco sabes los antecedentes ni lo que está pasando actualmente. Y si vas a comentar este tipo de cosas, no lo hagas con una cuenta falsa”.

Estas palabras de la primogénita de Sanz le valieron decenas de comentarios positivos en los que aplaudían su actitud y su manera de pensar ante la cercanía que tiene su padre con Valdés: "Muy bien dicho", "Cómo se puede tener tan poca vergüenza de decir eso" o "La gente tiene mucho tiempo libre. ¡Ni caso!", son algunas de las reacciones de otros usuarios.