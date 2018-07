El entusiasmo de conocer más sobre la vida de Luis Miguel, tras el final de su bioserie, parece no tener fin. La revista Vanity Fair publicó una entrevista que le realizó a Michelle Salas, primogénita del cantante mexicano, en la que la joven habla de cómo ha sido la relación con su famoso padre, además de revelar el mejor consejo que éste le ha dado.

Acostumbrada a estar bajo los reflectores desde pequeña, ya que su familia pertenece al mundo artístico y sobretodo por ser la hija de Luis Miguel, Michelle ha sabido enfrentar a la prensa. Ahora a sus casi 30 años habla sin reparo de la relación que lleva con papá.

Cuando se le cuestionó que cuál ha sido el mejor consejo que le dio su exitoso padre, ella no dudó en responder:

"Si tienes disciplina, no importa qué eres o a qué te dedicas. La clave del éxito reside en el timing, el momento y en forjarte tu propio método…”, confesó la joven modelo en la entrevista otorgada a Vanity Fair España.

Al parecer, Michelle ha seguido muy bien el consejo de su progenitor ya que por su disciplina ha logrado desfilar para prestigiosas marcas como Carolina Herrera y Dolce & Gabbana.

Y es que "El Sol de México" vivió en carne propia lo que es la disciplina, ya que las exigencias de su padre Luisito Rey, quien fue también su mánager al inicio de su carrera, quedaron reflejadas en "Luis Miguel. La serie".

Michelle, quien estudio Diseño de Moda en Los Ángeles, es considera por la prensa de espectáculos como una "influencer", aunque ella dice que es "todologa".

“Yo digo que soy medio todóloga. La palabra influencer puede implicar que hagas televisión, que tengas un blog, un canal de YouTube... Nunca me he cerrado a nada, porque me gusta aprender”.

Al retomar el tema de su papá, la joven fashionista no se limitó en los halagos hacia el intérprete de "Cuando calienta el sol".

“Es muy humano, risueño, cálido, al contrario de lo que parece…”, reveló Michelle. También reveló que sus canciones favoritas que canta su papá son: "La Incondicional" y "Suave".

Salas, nació el 13 de junio de 1989, fruto de la relación que tuvo Luis Miguel con la actriz mexicana Stephany Salas.

Pero fue hasta el 2007 cuando el cantante reconoció legalmente a Michelle como su hija, aunque ella siempre supo quién era su padre.

Michelle, es sobrina de la cantante Alejandra Guzmán, y nieta de la legendaria actriz Silvia Pinal, una diva dela época de oro del cine mexicano, quien fue la musa del cineasta esáñol Luis Buñuel.

Al igual que su padre, Michelle trata de llevar su vida privada fuera de los reflectores.

"Lo que pasa dentro de casa es muy diferente a lo que se ve desde fuera. Nunca he ventilado mi vida ni la de mi gente, porque me respeto y los respeto a ellos. Todo está muy muy bien", respondió la joven al ser cuestionada si le ha perdonado todo a su papá.