El actor estadounidense Sean Penn dio antes que las autoridades mexicanas con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. El capo era buscado luego de haberse fugado por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad. Estas declaraciones las dijo Adam Fels, fiscal de Nueva York, que lleva el caso del líder del cártel de Sinaloa.

Según Fels, esta situación puso al gobierno de México, encabezado por el aún presidente Enrique Peña Nieto, en una situación embarazosa.

Y es que en octubre del 2015 el actor entrevistó al capo mexicano, quien en esos momentos se encontraba prófugo tras haberse escapado, unos meses antes, de un penal de máxima seguridad.

El fiscal sacó a relucir el nombre de Sean Penn mientras relataba las dos fugas que protagonizó "El Chapo" y de una tercera que supuestamente planeaba cuando fue extraditado a Estados Unidos, destacó la agencia AP.

La primera fue en enero del 2001, cuando logró escapar en un coche de lavandería del penal de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco.

La segunda fuga del narcotraficante se registró en julio del 2015, cuando "El Chapo" escapó a través de un túnel que mandó a construir desde su celda hasta una casa cercana al penal de El Altiplano, en el Estado de México (centro del país).

Fue a más de dos meses de la fuga, que Penn logró reunirse con el narcotraficante y realizar una entrevista, que publicó en enero del 2016 en la revista Rolling Stone.

De acuerdo a versiones periodísticas, Penn logró contactar al capo a través de la actriz mexicana, Kate del Castillo, quien también viajó junto con el actor a una zona selvática del noroeste mexicano para ver al líder del cártel de Sinaloa.

En enero del 2016, "El Chapo" fue recapturado. Las autoridades mexicanas destacaron que la reaprehensión se debió a trabajos de inteligencia y en parte por la reunión que sostuvo el narcotraficante con Penn y Del Castillo, ya que a los actores los tenían vigilados.

Casi a la par, la revisa Rolling Stone publicó la entrevista que Penn realizó al "Chapo".

"Sean Penn relata su visita secreta con El Chapo, meses antes de que el capo fuera recapturado", destaca el tuit de la revista, donde también compartió una foto donde aparecen el actor y el narcotraficante.

Sean Penn recounts his secret visit with El Chapo, months before the drug lord's recapture https://t.co/OnaRMVr1tv pic.twitter.com/A0WGY6xFpj