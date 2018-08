Fue Rain Dove, actual pareja de Rose McGowan, quien delató a la actriz Asia Argento con la Policía, en medio de una acusación de abuso sexual de un menor.

El escándalo se desató hace unos días, cuando el actor Jimmy Bennett dio a conocer que tuvo sexo con Argento cuando él tenía 17 años y la actriz italiana, 37. Aseguró que Asia le dio alcohol, lo besó, le hizo sexo oral y lo tumbó sobre una cama antes de tener relaciones sexuales en un hotel.

Argento negó de inmediato que hubiera tenido contacto sexual con Bennett, a quien Anthony Bourdain -entonces pareja de Asia- pagó $380,000 para evitar que el tema trascendiera.

Sin embargo, la página “TMZ publicó unos mensajes de texto en los que admitió haber tenido sexo con Bennett y además dio a conocer una fotografía de ambos en la cama.

Rose McGowan, quien junto a Asia fue una de las principales figuras del movimiento #MeToo tras revelar los abusos que sufrieron de parte de Harvey Weinstein, emitió un comunicado para decir que su actual pareja, la modelo andrógina Rain Dove, llevó esos mensajes de texto a la Policía.

En su cuenta de Twitter, Dove publicó un mensaje para explicar lo ocurrido.

Asia le confesó a Dove que había tenido contacto sexual con Bennett.

Dove comentó que decidió mostrar los mensajes a la policía al ver que Argento no estaba siendo honesta.

“Entregué materiales que pueden contribuir a una investigación honesta. Todas las víctimas merecen justicia. La justicia raramente puede existir sin honestidad”, expresó.

Attached is the official statement regarding the Asia Argento and Jimmy Bennet case. Xx pic.twitter.com/oO3llw8oLz