La tristeza se apoderó esta mañana de la secretaria personal de Walter Mercado, Wilma Torres, quien trabajó 28 años directamente con el reconocido astrólogo.

Compungida, Torres llegó temprano a la funeraria Puerto Rico Memorial, en Santurce, para participar de los actos fúnebres del también actor y bailarín, quien falleció el pasado sábado a los 87 años.

“Es increíble el dolor inmenso que siento en mi alma, en mi corazón. Él nos enseñó que nosotros tenemos que despedir a las personas con amor, alegría, sin llorar, pero ahora mismo hablé con él (en mi corazón) y le dije ‘Walter, perdona, no puedo hacer más que llorar porque un ser humano como tú no merece menos que eso’. Él fue demasiado especial para mí y para todos. Porque todo el mundo me ha llamado para darme el pésame, todos. Desde los jardineros, los de la piscina, los plomeros, el que fumigaba la casa, no hay una persona que no haya llamado para expresar su pesar”, manifestó Torres esta mañana en entrevista con El Nuevo Día.

Al cuestionarle cuál era el momento más especial que vivió junto al astrólogo en los 28 años que compartieron, dijo que fueron muchos, no uno solo.

“Todos los momentos al lado de Walter eran momentos de alegría, de felicidad, de bello compartir. Era estar al lado de un ser que jamás ni nunca tuvo una mala cara, una mala palabra, una actitud arrogante”, compartió para enseguida recordar cómo Walter Mercado hacía lo indecible por verla feliz si estaba triste. “Me ponía música, sevillanas, cantábamos, bailábamos, porque el bailaba tan precioso. Era una alegría total”, agregó.

Desde tempranas horas, familiares, amistades y personalidades del ámbito artístico han llegado hasta la funeraria Puerto Rico Memorial para despedirse de quien es considerado una leyenda.

Se espera que a mediodía abran las puertas de la capilla, donde estará el féretro del astrólogo. Según adelantó la familia de Walter Merado, el espacio será ambientado con muchas flores, así como con incienso para que reine ese aire místico que lo caracterizó.

“Él llevará puesto un vestuario confeccionado con terciopelo, que cambia de violeta a azul marino… La pieza tiene adornos y aplicaciones doradas”, se dijo en el parte de prensa que envió la familia.

En el lugar también se exhibirán distintas fotografías del también actor y bailarín.