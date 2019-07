View this post on Instagram

Estamos viviendo uno de las situaciones más difíciles que nos ha tocado enfrentar como país. Como puertorriqueños, debemos luchar por nuestro país demostrando la capacidad que tenemos de respetar las diferentes opiniones. La palabra tolerancia deber ser nuestra prioridad; porque no se trata de colores, ni de partidos políticos. Nuestro pueblo está sufriendo y tenemos que unirnos más que nunca. Es momento de defender nuestros derechos con respeto porque los ojos del mundo nos están mirando. Recuerden que no hay nada imposible cuando hay valentía, responsabilidad y respeto y que las victorias más grandes no son hechas por la fuerza, si no por la buena voluntad. I see you at 5pm today to protest in peace and in unity ???? #MarchemosEnPaz #PuertoRicoSeRespeta #UnidosPorPuertoRico