Como todos los años, El Nuevo Día realiza una selección de las candidatas favoritas para convertirse en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2018, el cual se celebrará el 20 de septiembre.

Este año, la transformación que han logrado las 29 candidatas desde que Denise Quiñones se convirtiera en la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico deja la puerta abierta para sorpresas en la noche final.

Es importante reconocer que la Miss Universe 2001 no solo impartió a las participantes todos sus conocimientos de reina de belleza sino también su esencia, que no es otra que mostrarse tal y con son disfrutando cada momento.

Asimismo, Denise logró reunir un equipo de colaboradores con suficientes conocimientos para todas culminen esta aventura sintiéndose reinas sin importar si obtuvieron o no la corona.

La chica que resulte ganadora representará la isla el 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia.

Miss Ponce

Alexandra Porrata / 26 años

Estatura: 6'

Alexandra Porrata, Miss Ponce.



De ganar no pasará desapercibida en el Miss Universo. Con su altura, figura ideal, belleza exótica y una preparación a la que dedicó esmero luego de participar en el MUPR 2014, en el que quedó segunda finalista, posee los recursos para enfrentar a un jurado internacional.

Miss Arecibo

Yuanilie Alvarado / 22 años

Estatura: 5’8”

Yuanilie Alvarado, Miss Arecibo.

Es espontánea, de risa contagiosa, elocuente y con una belleza que destaca las distintas razas que reúne el prototipo de la puertorriqueña. De ganar se convertiría en la reina del pueblo.

Miss Rincón

Kiara Ortega / 25 años

Estatura: 5’ 7

Kiara Ortega, Miss Rincón.

Fue la más aplaudida de la noche preliminar. Se apoderó de la pasarela con seguridad, coquetería, acaparando las miradas. De ganar el título no necesitaría muchos retoques, pues posee una piel hermosa, una figura fortalecida y se sometió a una intervención dental.

Miss Dorado

Keyshla Maisonet / 25 años

Estatura: 5’11

Keyshla Maisonet, Miss Dorado.

Modelo en Nueva York, donde reside, y en otros países. Es muy conversadora. Debido a que la nueva organización de Miss Universe es también una agencia de modelos, de ganar ella se convertiría en un valor añadido para la agencia de modelos IMG.

Miss Fajardo

Larissa Santiago / de 27 años

Estatura 5’ 8’’

Larissa Santiago, Miss Fajardo.

No cabe duda que luego de que se supiera que la modelo fue la doble de la estrella de Hollywood, Anne Hathaway en la película “The Last Thing he Wanted” demostró que tiene muchos recursos para moldearse a cualquier papel, especialmente al de una reina de belleza.