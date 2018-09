Nueva York - Las raperas Nicki Minaj y Cardi B se vieron implicadas en un altercado que llegó a las manos el viernes por la noche, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York. Cardi B abandonó el evento con un golpe en la cara.

Según un testigo del incidente, Minaj estaba terminando una conversación con alguien cuando Cardi B intentó atacarla, ante lo que los guardas de seguridad de Minaj intervinieron. La fuente pidió hablar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la trifulca en público.

Un video que circulaba por redes sociales mostró como Cardi B arremetía contra alguien y era retenida durante la fiesta Icons, organizada por la revista Harper's Bazaar, el viernes. Al parecer, Cardi B habría arrojado uno de sus zapatos a Minaj. En otra grabación se ve como la seguridad escolta a la rapera fuera del evento.

Yikes! It was quite a scene as the Cardi B and Nicki Minaj fight escalated tonight at the Harpers Bazaar ICONS event. pic.twitter.com/ptR93XIMzh