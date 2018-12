Luego de que Cardi B anunciara la separación de su esposo Offset porque se habían "desenamorado", la modelo Summer Bunni, presunta amante del rapero, pidió perdón a la rapera estadounidense y asegura que no ha tenido contacto con él desde julio pasado, cuando nació Kulture Kiari, hija de los artistas.

Mientras la noticia de la separación y la disculpa siguen ocupando los titulares de la prensa especializada, Cardi B se fue de fiesta a Miami.

Bunni dijo a TMZ, sitio especializado en celebridades, que está arrepentida y avergonzada de haber mantenido una relación con Offeset, pero asegura que perdió todo contacto con el integrante del trío Migos desde que nació Kulture.

De acuerdo a TMZ, la modelo lloró al sentirse culpable de la separación de Cardi B y Offset luego de que en las redes sociales se especulara que ella fue la responsable de la separación de los cantantes.

La modelo asegura que no sabía qué tan graves serían las consecuencias de su relación con el esposo de la rapera neoyorkina.

Bunni no ha hablado directamente con Cardi B, pero fue a través de TMZ que le ofrece disculpas y "espera que la pareja se reconcilie".

"No he hablado con Cardi, pero me gustaría que supiera que soy una persona auténtica y que no estoy aquí para destruir una familia o para estropear lo que ha construido con su marido", declaró Bunni a TMZ.

"Siento mucho que sucediera todo esto, y siento no haber sabido valorarme más como mujer, y solo espero que ella pueda superar todo esto. Sé que Offset y ella se quieren mucho, era evidente, así que mi esperanza es que sabiendo esto pueda centrarse en ese amor que se tienen", precisó la modelo.

Fue el miércoles que la rapera anunció en su cuenta de Instagram su separación de Offset, y aseguró que a pesar de que trataron de arreglar los problemas que surgieron en el matrimonio no se logróademás de que se habían "desenamorado"

Pero aclaró que siempre seguirá sintiendo cariño por su ahora expareja, ya que es el padre de su hija.

Luego del anuncio de Cardi Bi surgieron supuestos mensajes que se habrían filtrado en las redes donde Offset le propone a Bunni realizar un trío con otra mujer, identificada como Cuba Doll. De acuerdo a los medios especializados, esos textos habrían sido escritos el pasado 28 de junio, solo unos días antes de que Cardi B diera a luz a su primogénita, el 10 de julio.

Ante esa situación, Bunni recurrió a su cuenta de Instagram para reconocer que hizo mal en tener una relación con un hombre casado, pero que no se siente satisfecha de haber causado dolor a otra mujer.

"Siempre he apostado por que las mujeres se apoyen las unas a las otras, pero en esta situación no solo he fallado yo, también lo han hecho otros. Trato de distanciarme de ciertas situaciones y personas por una razón. Este mensaje no es para tratar de ganar simpatías, sino para responder las preguntas que han surgido", publicó en la red social, la modelo.

Hasta el momento, Cardi B no ha hecho eco de las disculpas ofrecidas por Summer Bunni.

Lo que sí hizo la rapera fue irse de fiesta luego de anunciar su separación. Y es que la rapera acudió a un club nocturno durante la inauguración de Art Basel, en Miami.

De acuerdo a la agencia AP, la intérprete de "I Like it", fue vista en el exlusivo club E11EVEN donde lució una larga cabellera de arcoiris. También presumió su figura con un vestido de color negro muy ajustado, que dejaba ver su bien formado cuerpo.

La cantante estaba en ambiente, el cual subió de tono cuando el DJ tocó algunas canciones de la rapera que hizo en colaboración con su ex, como "Bodak Yellow" y "Drippin".

En ese momento, la estrella del Bronx se levantó y tomó el micrófono para cantar sin reparo.

Es el cantante quien ha guardado silencio luego de que Cardi B anunció su separación.