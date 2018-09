Tras la sentencia entre tres y 10 años de prisión contra el comediante estadounidense Bill Cosby, por drogar y abusar sexualmente de Andrea Constand, una exempleada de la Universidad de Temple, las reacciones no se hicieron esperar.

"Hoy una corte de Pennsylvania juzgó a #BillCosby como un Depredador Sexual Violento antes de sentenciarlo. Por décadas la gente difamó y acusó a sus acusadoras de MENTIROSAS. Tomó más de 60 acusadoras para finalmente darle a sus sobrevivientes justicia y vindicación", escribió en su cuenta de Twitter la actriz Debra Messing, vía Twitter.

Today a PA court deemed #BillCosby a Violent Sexual Predator before sentencing him. REMINDER: For decades people maligned &decried his accusers as LIARS. It took 60+ accusers to finally… https://t.co/ywFZOrmXIQ — Debra Messing (@DebraMessing) 25 de septiembre de 2018

"SI!!! Gracias a @ConstandAndrea y todas las sobrevivientes valientes (más de 60!) por hacer frente a un hombre que solía ser extremadamente poderoso. Ahora se sentará en prisión donde pertenece", tuiteó la actriz Kathy Griffin.

Los comentarios a favor de la sentencia inundaron las redes sociales.

"Tengo pesadillas recurrentes, me despierto con miedo, temo a la oscuridad.... La terapia me ha ayudado un poco pero no me ha ayudado a restaurar mi inocencia. Nunca fui la misma. Nunca seré la misma", escribió en un comunicado la modelo y presentadora de televisión Janice Dickinson.

Justo Dickinson fue una de las mujeres que acusó a Cosby, pero su cano no fue juzgado. Ella no pudo declarar en la corte mientras se realizó el juicio contra el comediante.

Aunque también hay quienes aseguran que la sentencia no es definitiva.

YES!!! Thank you to @ConstandAndrea and all the brave survivors (over 60 of them!) for standing up to a man who used to be extremely powerful.



Now he will sit in prison where he belongs. https://t.co/nVRoH6kXO8 — Kathy Griffin (@kathygriffin) 25 de septiembre de 2018

"Según la mayoría de los testigos, #BillCosby era un depredador sexual que dejó una huella de miseria humana y desesperación. Fue sentenciado a 3-10 años en una prisión estatal, se lo merece. Aun así -como abogado- pronostico que su condena será anulada. El juez estuvo muy fuera de línea al permitir declaraciones de víctimas no relacionadas", escribió el periodista, abogado y presentador de televisión Geraldo Rivera.



By most/all accounts #BillCosby was a sexual predator who left a trail of human misery&despair-Sentenced to 3-10 in state pen, he had it coming. Still-as an attorney-I predict his conviction will be overturned. Judge went way over the line in allowing unrelated victim testimony. — Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) 25 de septiembre de 2018

"Sus sobrevivientes han sido sentenciadas a una vida de recuerdos crueles y de trauma por atreverse a existir en primer lugar. Muy justo la sentencia, supongo", tuiteó la actriz Amber Tamblyn.



Bill Cosby has been sentenced to 3-10 years for drugging and sexually assaulting many women over the course of many years.



His survivors have been sentenced to a lifetime of brutal memories and trauma for daring to exist in the first place.



Super fair I guess — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 25 de septiembre de 2018

"Lo que sucede cuando hacemos a la gente responsable por sus abusos de poder", indicó la actriz Alyssa Milano, quien publicó en Twitter un vídeo de Cosby siendo escoltado con las manos esposadas.



A pesar de escándalo sexual del comediante, el Paseo de la Fama de Hollywood informó que la estrella de Bill Cosby permanecerá en el lugar.

"Las estrellas solo conmemoran los logros profesionales del ganador. Es lamentable cuando la vida personal de los galardonados no está a la altura de los estándares y expectativas del público; sin embargo, la Cámara de Comercio de Hollywood no retira estrellas del Paseo de la Fama".

#BREAKING Hollywood Chamber of Commerce says Bill Cosby star on Walk of Fame is a 'designated historic cultural landmark', will not be removed as per policy despite prison sentence https://t.co/YyBektscgI pic.twitter.com/NTUjBlM9Bh — CBS Los Angeles (@CBSLA) 25 de septiembre de 2018