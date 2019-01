El cómico Louis C.K., acusado por mujeres de haberse masturbado delante de ellas, es de nuevo el centro de la polémica en Estados Unidos después de que se filtrase un audio en el que se mofa de los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo en una escuela de Parkland, Florida.

En el audio de 48 minutos, que se dio a conocer a última hora del domingo, se escucha al comediante durante un espectáculo humorístico burlarse de alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 17 personas en febrero pasado, así como de los jóvenes con identidad sexual neutra.

El clip inicialmente fue publicado en YouTube y posteriormente eliminado, aunque Jack Allison, quien dice ser antiguo guionista del presentador de televisión Jimmy Kimmel, recuperó dos minutos y los subió a su cuenta de Twitter.

En él se le puede oír decir que los jóvenes de la escuela que lideran una campaña nacional para lograr un mayor control en la venta de armas no son "interesantes" y no lo son por mucho que hayan hablado ante el Congreso de EE.UU. y fueran a una "escuela secundaria donde les dispararon a los niños".

"¿Por qué eso significa que tengo que escucharte? ¿Por qué eso te hace interesante? No te dispararon ¿Has empujado a un niño gordo en el camino y ahora tengo que escucharte hablar?", dijo en referencia a los jóvenes de Parkland, escuela situada al norte de Miami, y donde un exalumno, Nikolas Cruz, mató a 17 personas con un fusil de asalto.

i mean he's like a RW comic now. hes milo pic.twitter.com/QYOGI7TrGa — jack allison (@jackallisonLOL) 31 de diciembre de 2018

Estos comentarios de Louis C.K., que según el vídeo subido a YouTube formaron parte de un espectáculo del comediante el pasado 19 de diciembre, han desatado una agria polémica en internet y es la noticia más buscada hoy en Estados Unidos, según Google.



Desde los internautas que aseguran que convertir un "tiroteo en una escuela en comedia es algo casi imposible y él fracasa miserablemente", como asegura Paige Ream, a aquellos que, como Seiji Carpenter, dicen directamente que es "asqueroso" oír las palabras de Louis C.K.

"La comedia de LouisCk es abusiva, así como la forma en que acosa sexualmente a las mujeres es abusiva ¿Burlarse de los niños abatidos a tiros? No es divertido en absoluto", dice otro usuario de internet, que pide que cambie ya de carrera profesional.

Durante su espectáculo, el comediante reconoce que sus comentarios pueden generar polémica, pero que ya tiene poco que perder.

"¿Qué van a hacer, quitarme el cumpleaños? Mi vida se acabó y no me importa una mier...", dice en un audio que el USA Today asegura que no ha podido confirmar su autenticidad, aunque seguidores y detractores del cómico lo dan por válido en las redes sociales, donde se debate sobre los límites del humor.

El comediante regresó este otoño a los escenarios después de que en noviembre de 2017 cinco mujeres le acusasen de conducta sexual indebida y detallaron momentos en los que se desnudó y se masturbó frente a ellas, o lo hizo mientras hablaban por teléfono.

Louis C.K. era hasta entonces uno de los artistas más respetados en la comedia estadounidense, reunía habitualmente a decenas de miles de personas en sus actuaciones en directo y es el creador de la popular serie de televisión "Louie".