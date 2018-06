Ha estado activa en el teatro y la radio, pero el baile y el espectáculo son su pasión. Por eso la cantante y vedette Lourdes Chacón no lo dudó cuando el productor Ismael Rosario le propuso la idea de hacer un espectáculo de variedades con música en vivo, baile y pasos de comedia.

Así nació Noches de Cabaret que se presenta hoy y mañana en el Café Teatro Punto Fijo, en Santurce, espacio que se transformará en un club nocturno para recrear un cabaret moderno.

“Es un musical, pero vamos a hacer de todo un poco; baile, comedia, coreografía con seis bailarines y artistas invitados, como ‘El Vedetto’ Freddy Kenton, Karla Michelle, ‘La pequeña gigante’ y Ruddys Martínez, uno de los travestí más espectaculares que tiene el país”, cuenta entusiasmada la artista, quien cree que el espectáculo se da en un momento en que los puertorriqueños necesitan despejarse y tener un poco de alegría.

“Sabemos que nuestra tierra está pasando por momentos difíciles y hay que seguir trayendo la alegría para que la gente se olvide un poco y disfrute de un ambiente bonito y relajado”, agrega Lourdes, tras indicar que el espectáculo tiene dos horas de duración.

La cantante interpretará varios números musicales y hará despliegue de su sensualidad y dominio escénico, acompañada por una banda en vivo de siete músicos y seis bailarines. Los arreglos musicales, así como la producción del evento, estarán a cargo del trompetista Ismael Rosario.

Para el merenguero dominicano Freddy Kenton es una oportunidad de volver a conectar con su público, después de haber estado un tiempo en Estados Unidos, donde dice que, irónicamente, es más conocido como salsero.

“La variedad del espectáculo le va a gustar al público, hay mucho movimiento y muy buena dinámica porque vamos a poder interactuar con el público”, afirma el vedetto, quien estará cantando merengue y bailando, tal y como lo conoce su público. “¡Qué mejor espectáculo que este, en el que estarán el vedetto y la vedette”, agrega entre risas.

Ambos artistas coinciden en que se trata de un espectáculo para toda la familia en el que no hay “malas palabras”, aunque aceptan que sí van a tener un poco de “doble sentido”.

Por ejemplo, Kenton canta parte de un merengue que él y Lourdes van a interpretar en tiempo de merengue:

“Yo me llamo Freddy Kenton y me invitaron aquí con la gran Lourdes Chacón orgullo de este país; ella dijo que viniera, que me viniera pa’cá, que tiene un regalito que sé que me va a gustar”.

Mientas que Lourdes le contestará: “Desde Puerto Rico vengo para verte a ti na’más y te traigo un pescaíto de la costa de San Juan… yo te lo doy mañana… yo te lo doy mañana…”.

Solo una embocadura de todo lo que esperan presentar en la intimidad de Café Punto Fijo, en el que dicen que van a estar muy cerca del público.

“Podrán bailar y cantar con nosotros, además de disfrutar de los temas nuevos que estamos preparando junto a un excelente grupo de músicos”, resalta Lourdes.

“Estoy feliz con este evento y les aseguro que se lo disfrutarán tanto como nosotros”, agrega la vedette, tras mencionar que el animador y locutor Jessie Calderón será el maestro de ceremonia, además de también interactuar con el público.

Al espectáculo se integra también Ruddys Martínez, más conocido como “La Tonadillera Boricua”, quien imitará a la cantante española Isabel Pantoja, que según él mismo afirma, es una imitación que se hizo muy famosa en España, donde trabajó en un programa televisivo.

De hecho, cuenta que saltó a la fama a través del programa 'Crónicas marcianas' (Telecinco), convirtiéndose en una de las estrellas del programa.

“Yo hago una gran interpretación de la artista, la he estudiado y me fijo en los detalles, por eso gusta tanto cuando la imito", afirma el artista, quien también es conocido como “la Panto”.

"Es la primera vez que hago en Puerto Rico un show de este tipo para público general. Generalmente lo hago para público gay, pero estoy segura que es un personaje que va a gustar mucho”, afirma Martínez.

Lourdes también destaca que cada artista va a tener su momento independiente dentro del espectáculo. Por ejemplo, dice que la gente se va a divertir mucho con el talento de Karla Michelle Sánchez, la reconocida modelo, actriz, bailarina y comediante de 3 pies y 9 pulgadas de estatura, quien estará a cargo de la comedia junto a otros talentos.

Más adelante, indica la vedette, Noches de Cabaret se va a llevar a diferentes pueblos en la Isla, comenzando en Ponce, “pero también esperamos llevarlo a diferentes sitios en Estados Unidos y República Dominicana”.

El elenco será dirigido por Carlos Iván Vázquez, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en producciones de espectáculos. El director artístico explica que “el show promete mucha música y baile, a cargo de un grupo de artistas distinguidos, cada cual en su ámbito, en el mundo del espectáculo”. También destacó que uno de los factores interesantes es que se integrará la comedia en el show.