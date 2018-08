Las historias de Michael Jackson y Luis Miguel tienen algunas similitudes y puntos de encuentro. Muchos más de los que podríamos imaginar. A pesar de que no se pudo cumplir el sueño de Micky de grabar un tema con Michael hay algo que los hermana. El Rey del Pop y el Sol de México son dos estrellas que llegaron a la cima por la ambición de sus padres: personajes tan brillantes para los negocios como nefastos para la familia.

Según retrata la bioserie de Luis Miguel, Luisito Rey fue quien trabajó con su hijo en los primeros años de su carrera, quien negoció por él y quien empezó a vivir de él. Algo muy parecido sucedió con la vida de Michael.

El Rey del Pop tenía 8 años cuando cantó junto a Jackie, Jermaine, Marlon y Tito -cuatro de sus 10 hermanos- en un concurso de talentos, en el Roosevelt High School de Gary, Indiana, el tema "My Girl". Fue en eso momento cuando Joseph decidió convertir a The Jackson 5 en su fuente de dinero. El talento del pequeño Michael era la llave para salir de su realidad y él no quería que sus hijos terminaran en la cárcel ni siendo empleados en una fábrica como él. Esa era la excusa.

"Joseph era un músico frustrado. Tenía una banda que se llamaba The Falcons. Creo que en algún punto quería vivir del posible éxito de sus hijos como músicos", cuenta un vecino de los Jackson en el documental Michael Jackson, la vida de un ícono. Las palabras "malvado", "villano" y "violento" resuenan en el film. También su condición de explotador infantil. Es una historia muy conocida: una familia donde hay un niño prodigio que tiene padres que piensan solo en el beneficio económico, y lo terminan viendo como un vehículo para hacerse millonarios, sin importar el costo que su hijo tenga que pagar.

Puntos de encuentro entre Luisito Rey y Joseph Jackson

La educación formal. Como pudo verse en Luis Miguel, la serie, el mexicano no tuvo acceso a la educación formal, sino que tenía un maestro en casa y hacía la tarea en tiempos muertos entre ensayos y shows. Incluso se muestra cómo su padre elige a una "maestra" para que vaya con ellos a la gira y resulta ser su amante.

En el caso de Michael Jackson, Joe en un principio decide que sus hijos continúen yendo al colegio. La rutina de The Jackson 5 incluía: ir al colegio, ensayar, viajar dos horas a algún pueblo para dar un show, hacer la tarea en camarinos, tocar, volver a viajar dos horas, dormir otras dos y de vuelta al colegio. Claro que esto no pudo mantenerse por mucho tiempo y cuando el pequeño Michael se convirtió en una estrella empezó a tener también educación en casa.

El cambio de voz. Mientras que Luisito Rey, dueño de una lógica maquiavélica -fue él quien ordenó falsificar el acta de nacimiento de su hijo para que fuera mexicano y no puertorriqueño, y se convirtiera en el Sol de México -tuvo un plan para que Micky pudiera rápidamente superar los cambios que traía la pubertad en su voz: lo hizo debutar sexualmente con una prostituta; Joe Jackson pensó en otra alternativa. Según contó Conrad Murray, el médico personal del ídolo del pop, que fue acusado de haberle recetado los fármacos que lo mataron, Michael habría sido castrado químicamente por iniciativa de su padre para que no perdiera la voz aguda.

Murray ya había dado algunos indicios de este hecho en la biografía que publicó en 2016, donde afirma que su cliente había recibido inyecciones de hormonas para evitar que su voz se hiciera más grave. En 2011, un ensayo de los forenses sostuvo que el ídolo del pop había sido sometido a un agresivo tratamiento antiacné.

Violencia. Luisito Rey ejercía una suerte de violencia emocional frente a su hijo: llegó a hacerlo elegir entre su madre o él y utilizó su arma secreta: él era su mánager y quien lo había llevado hasta donde estaba, si quería seguir con su carrera tenía que quedarse con él. Usó la prometedora carrera de Micky para manipularlo.

En el caso de Joseph, la violencia tomaba forma física. En el libro The Michael Jackson Tapes: A Tragic Icon Reveals His Soul in Intimate Conversation de Rabbi Shmuley, el mismo Michael cuenta que le tenía miedo a su padre. Joe no solo llegó a amenazar a sus hijos ("si dejan da cantar los dejaré caer como una papa caliente"), sino que utilizaba su cinturón contra ellos con bastante cotidianidad en la casa de Indiana.

"Mi padre entraba en la sala y ¡Dios sabe que estoy diciendo la verdad! Me he desmayado en su presencia muchas veces. Me desmayé una vez para ser honesto. He vomitado en su presencia porque cuando entraba en la habitación y aparecía este aura, mi estómago comenzaba a doler y sabía que estaba en problemas", reveló a su amigo Shmuley.

La primera vez que Michael habló sobre los abusos fue en 1993, en una entrevista con Oprah Winfrey, donde contó que a menudo lloraba. También en el documental Living With Michael Jackson (2003, en el que el periodista británico Martin Bashir lo entrevistó) el Rey del Pop habló de cómo durante los ensayos Joseph -quien les prohibía a sus hijos que lo llamen "papá"- se sentaba con una correa y, si los chicos no hacían bien los pasos de baile o se equivocaban en algo, los golpeaba.

Lejos de arrepentirse o replantearse su comportamiento, Joe, quien murió el pasado 27 de junio a los 89 años, 9 años después de la intempestiva muerte de su hijo Michael, contestó a Oprah en 2010 al ser consultado sobre estos hechos:"No lamento los golpes, gracias a ellos mis hijos estuvieron fuera de la cárcel".

El despegue. Tanto Luisito Rey como Joe Jackson sabían lo que querían para sus hijos: hacerlos firmar con discográficas, hacerlos grandes, aprovechar sus talentos. Mientras que el español consiguió que su hijo firmara con EMI y a los 12 años tuviera su primer disco con la compañía llamado El Sol, Joe logró llamar la atención de Motown y a los 11 años (en 1969) Michael ya estaba dentro de la firma, primero con The Jackson 5 (con quienes un año después colocaron sus tres primeros sencillos en el primer puesto de de éxitos de la revista Billboard) y, más tarde, como solista.

Los padres estaban detrás de estos chicos: empujándolos, forzándolos y, también, malgastando sus ganancias. Ambos decidieron a corta edad despedir a sus padres. Micky, que estaba cerca de los 20 años, lo hizo casi forzado: su padre no había pagado impuestos durante años y casi termina en la cárcel, además Luisito tenía incautada toda la fortuna de su hijo en cuentas en el exterior. Aunque lo que terminó de quebrar ese vínculo fue la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

Joe no era bueno manejando las finanzas de sus hijos, quienes se fueron separando económicamente de él, uno por uno. Si bien Michael reconoció que no habría llegado a donde llegó de no ser por la disciplina de su padre, fue de los primeros en decirle adiós. Las últimas en cortar el cordón fueron Janet y LaToya.

Michael tenía más de un motivo para separarse de su padre: recién cuando lo despidió como representante pudo contarle al mundo lo traumática que había sido su niñez. Él se había llevado la peor parte: no había podido jugar en la plaza ni tener una vida como el resto de los niños. Algo que al parecer caló tan hondo en él que de grande sus únicos amigos eran los niños, con quienes compartió su mansión de California, a la que llamó Neverland. Allí tenía una carrusel, la vuelta al mundo, un zoológico, una pista de carreras y un cine.

Más allá de haber "perdonado" a su padre, la verdad se supo al conocerse su testamento: el patriarca quedó completamente afuera. Mientras que su madre Katherine y sus tres hijos se quedaron con la fortuna. Michael aseguraba que él nunca sería como Joe.

"Siempre dije que si alguna vez tengo hijos, nunca me comportaré de esta manera. No tocaré un pelo en sus cabezas. Porque la gente siempre dice que abusado abusa, y no es verdad. No es cierto. Soy totalmente lo opuesto", dijo a Oprah.

Las madres. Tanto Luis Miguel como Michael Jackson tuvieron madres cariñosas. En la bioserie de Luis Miguel, Marcela aparece como la contrafigura de Luisito Rey, está atenta a los estados de ánimo de su hijo e intenta contenerlo. A pesar de sus intentos, Marcela no puede aislar a su hijo de la codicia de su marido y la relación con Micky se hace cada vez más complicada por sus largas ausencias a raíz de las giras.

La madre no puede contra el padre, el padre es el patriarca, la figura fuerte, el que toma decisiones por "el bien de la familia". Ella no puede proteger a su hijo y termina separándose de Luis Rey, cansada de sus infidelidades.

En el caso de Michael, Katherine también representaba la contención y la protección. "Ella siempre era la que estaba cuando él perdía los estribos, golpeándonos y golpeándonos. Lo escucho ahora: «Joe, no, vas a matarlos. ¡No! No, Joe, es demasiado», y él rompía muebles y era terrible", contó a su amigo Rabbi.

Pero más allá de pedirle a su marido que no los golpeara más, Katherine no lograba su objetivo. La mujer terminó separándose del patriarca también por sus infidelidades. Pero nunca hizo un mea culpa, al día de la muerte de su ex justificó su comportamiento. Dijo en varias oportunidades que "esa" era la forma en que la gente de color educaba a sus hijos en esos tiempos.

Mientras que Marcela lleva desaparecida desde 1986, luego de un misterioso encuentro con Luisito Rey, quien murió a los 48 años en 1992 sin revelar qué había pasado con su mujer; Katherine, de 88, sobrevivió a su expareja y a su hijo y es la apoderada de sus tres nietos: Prince, Paris -fruto de la relación de Michael con la enfermera Debbie Rowe - y Blanket -nacido de un vientre de alquiler-.

La escapatoria. Luis Miguel encontró en las fiestas y en las mujeres la manera de aislarse de la presión que había vivido de niño. Se convirtió en un galán y más allá de los intentos fallidos de su padre de separarlo de sus primeras novias, esto no lo desalentó. Tuvo tres hijos -entre ellos, Michele Salas, a quien reconoció muchos años después-.

Con Michael pasó algo totalmente diferente: según contó en varias entrevistas, él se convirtió en Peter Pan. Nunca superó no haber podido vivir una infancia como el resto de sus pares y algo de su mente quedó congelado ahí, en ese tiempo. Entonces, no se obsesionó con las mujeres, sino con los niños.

Es ahí donde surgen las teorías sobre cuál era el verdadero vínculo del Rey del Pop con los chicos. Los invitaba a su casa, algunos dormían con él, su mejor amigo tenía 12 años y usaba un tono de voz como angelado. Incluso sus reflexiones contaban con esa inocencia típica de los niños. Eso y su fijación con sus facciones terminaron convirtiendo a Michael en uno de los personajes más excéntricos y talentosos de la historia de la música.

Las teorías son muchas: un accidente con fuego mientras grababa un especial de Pepsi, la obsesión que tenía su padre Joe con su nariz (le repetía que era gorda y fea) y sus granos, su vitiligo. Lo cierto es que a la nariz "gorda", Michael la convirtió en flaca. Y más tarde terminó cambiando casi la totalidad de su piel: pasó de oscura a blanca.

Tanto Luis Rey como Joseph Jackson tuvieron un objetivo común: que sus hijos triunfaran. Pero para lograrlo se olvidaron de algo: de que esos seres talentosos eran sus propios hijos. Ver la maldad y el perfil maquiavélico de Luisito Rey, quien no tuvo escrúpulos para lograr que Micky se convirtiera en el Sol de México ni tampoco para manipularlo, mentirle y robarle todo su dinero, hizo que muchos empatizaran con Luis Miguel.

Joe, por lo pronto, tiene unos cuantos puntos en común con este villano. Quizá a Joe le faltó la astucia y el oído de Luisito, aunque antes de su muerte fue reconocido por su trabajo como representante de sus hijos por el Arkansas Black Hall of Fame.

Tanto Luismi como Michael decidieron alejarse de sus padres. Dicen que el autor de Thriller quería cambiar su cara porque al mirarse al espejo lo veía a él. Micky dejó de contestarle a Luisito Rey y no le importó que su padre estuviera quedándose sin recursos.