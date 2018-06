Macaulay Culkin se unió al centenar de celebridades que ha lanzado críticas a Donald Trump por su normativa migratoria que había provocado que cerca de dos mil niños fueran separados de sus padres cuando intentaban cruzar clandestinamente la frontera desde México.

El actor, recordado por su papel protagónico en las primeras dos películas de "Home Alone", compartió en su cuenta de Twitter una foto junto al Presidente de Estados Unidos, cuando ambos participaron del filme navideño lanzado en 1992.

Sobre la imagen puso: "Primera evidencia de que a Trump no le importan los niños separados de sus familias".

We should have voted for John Candy... pic.twitter.com/ntwB2UDmD8