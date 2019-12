Madison Anderson Berríos respaldó hoy, sábado, una posible candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien le abrió esta mañana las puertas de la Fortaleza para recibirla tras su gesta en el concurso que se celebró el pasado domingo, en Atlanta.

La representante de Puerto Rico afirmó que si Vázquez Garced anuncia mañana una posible aspiración a la candidatura por la gobernación contaría con su respaldo, ya que sus ejecutorias hasta el momento las considera satisfactorias.

Anderson Berríos tuvo un encuentro breve con la gobernadora que elogió su excelente desempeño en el certamen internacional donde quedó primera finalista, tras la elección de la sudafricana Zozibini Tunzi como la reina universal.

"La gobernadora me encanta. Es una mujer poderosa, bien fuerte y luchadora y trabajadora. Ella me inspira de muchas maneras. Me parece muy bien (si desea aspirar a la gobernación). Ella es una mujer excelente y yo puedo notar la diferencia en nuestro país y me encantaría" , sostuvo la reina de belleza que entiende como su responsabilidad y derecho el comentar sobre los asuntos políticos sociales del país.

Sobre el encuentro que tuvo con la primera ejecutiva detalló que hablaron sobre la violencia de género y su aportación como voz activa para erradicar lo que describió como una epidemia.

"Hablamos sobre la causa social de erradicar la violencia que es una batalla silenciosa y aportar nuestra voz. Esto es de toda la sociedad y nosotros tenemos la responsabilidad para aportar" , afirmó desde uno de los laterales de la Fortaleza, mientras el público le gritaba desde la calles adyacentes y le agradecía por el trabajo en el Miss Universe.

En cuanto a su futuro en la isla adelantó que seguirá trabajando en todo proyecto dedicado a concienciar y erradicar la violencia de género.

"Claro que voy a seguir trabajando en la causa de la violencia doméstica no porque sea una reina, sino porque quiero hacer la diferencia. Quiero seguir ayudando a mi país y quiero continuar mi carrera, cantar y hablando siempre a la cámaras eso es lo mío", indicó la beldad puertorriqueña.

Una vez la reina hizo las expresiones a los medios de comunicación caminó hacia las afueras de la Fortaleza para saludar a grupo de personas, visitantes del Viejo San Juan que se fotografiaron con ella y le agradecieron por su rol como representante de nuestra isla.

"Eres nuestra reina", " Debiste ganar" y "Gracias por poner a Puerto Rico en lo alto", fueron algunas de las expresiones del público que se conglomeró sorpresivamente en la calle Fortaleza.