No es la primera vez que Madonna está envuelta en una polémica, pero en esta oportunidad, la razón no responde a declaraciones controversiales, ni a actitudes provocadoras sino más bien a lo que millones de personas en el mundo entendieron como una marcada muestra de egocentrismo.



Es que, en plena entrega de los MTV Video Music Awards, la reina del pop tuvo la oportunidad de homenajear a la recientemente desaparecida Aretha Frankiln y muchos televidentes consideraron que su discurso fue, más bien, un tributo a sí misma.

Invitada a presentar uno de los premios, la diva aprovechó su estadía en el escenario para dar un largo e incómodo discurso en el contó que, cuando aún el trono del pop no era suyo, decidió cantar en un casting una versión de "(You make me fell like) A natural woman".







Luego, explicó que nunca hubiese podido sentarse durante décadas en aquel trono si no fuera por Aretha: "Nada de esto habría pasado sin la dama del soul. Me llevó hasta donde estoy ahora y sé que ha influido en mucha gente que está hoy aquí. Gracias por empoderarnos. R-E-S-P-E-C-T. Larga vida a la reina".

Sus palabras, claro, despertaron una lluvia de críticas en las redes sociales.

Desde "egocéntrica" hasta "irrespetuosa", los calificativos fueron cayendo sobre ella como un alud. Y entonces, se vio obligada a hacer unas precisiones.

En su cuenta de Instagram, compartió una foto suya junto a Camila Cabello, a quien le entregó el premio a mejor video de año por "Havana", y acompañó la imagen con el siguiente texto:

"¡MTV me pidió que presentara el video del año! ¡Y luego me pidieron que compartiera cualquier anécdota que tuviera en mi carrera relacionada con Aretha Franklin! Compartí una parte de mi recorrido y agradecí a Aretha por inspirarme en el camino. ¡No tenía intención de hacerle un tributo! Sería imposible hacerlo en dos minutos en el contexto de una entrega de premios", explicó.

Y luego agregó: "Desafortunadamente, la mayoría de las personas tiene poca capacidad de atención y es muy rápida para juzgar".

A decir verdad, más allá de que esta vez su discurso haya resultado un tanto autorreferencial, sobre el escenario Madonna ha sabido brindar homenaje a varios colegas, demostrando admiración y respeto por ellos.

En 2009, como parte de su espectacular Sticky & Sweet Tour, la cantante decidió incluir un tributo a su recientemente desaparecido colega Michael Jackson. Entonces, presentó una nueva versión de "Holiday", y luego sobre el escenario, aparecía un imitador del rey del pop bailando "Billie Jean" y "Wanna be startin' something" mientras que en las pantallas se aparecían imágenes del músico.



"Bueno, gente, ríndanse ante uno de los más grandes artistas que el mundo ha dado: Michael Jackson. ¡Larga vida al rey!", decía ella antes de seguir adelante con el performance.

En 2016, ataviada con un traje que remitía inmediatamente a él, Madonna también le rindió tributo a Prince. Fue a modo de broche de oro de la ceremonia de entrega de los premios Billboard. Allí, la diva cantó su propia versión de "Nothin' Compares 2 U" y luego se le unió Stevie Wonder para cantar juntos "Purple Rain".

Ese mismo año, la noticia de la muerte de David Bowie la sorprendió en medio de su gira Rebel Heart Tour. Rápida de reflejos, Madonna decidió sumar uno de los grandes temas de Bowie a su show, nada menos que "Rebel, Rebel", la canción que el músico grabó en su disco Diamond Dogs de 1974.



Al igual que ocurriría después durante el tributo a Jackson, la presentación fue acompañada por un vídeo con fotografías del homenajeado proyectado en pantalla gigante.