Cuando María Celeste Arrarás, la presentadora de “Al rojo vivo”, adoptó a su hijo Adrián Vadim Arvesú Arrarás en Moscú, tenía a su hijo Julián de 3 años y estaba embarazada de Lara, la pequeña. Sin embargo, para la comentarista de Telemundo cuidar a tres criaturas a la vez fue una gran bendición.

En ese entonces, Adrián tenía 13 meses de nacido. Hoy 17 años, después de ser adoptado en Moscú, regresa a Rusia por primera vez después de su adopción recién graduado de cuarto año. Y es que la periodista puertorriqueña transmitirá en vivo en su programa “Al rojo vivo” desde la icónica Plaza Roja en el Mundial de Fútbol 2018 y él la acompañará.

“Estaba embarazada cuando me llaman para decirme que tenían a Adrián, y pensé seguir con la adopción porque quería varios hijos, y con él ya tenía mi kinder completo. Nunca quise estar escogiendo un bebé como si fuera carne en un supermercado. Tomé a mi nuevo hijo como un regalo que el Universo me enviaba, y tenía unos ojos verdes hermosos”.

No obstante, al año, “resultó que inicialmente el niño no actuaba como suelen hacer los bebés a su edad y no reciben mucho amor. Mostraba un gran despego, y de qué manera. Estaba en un orfelinato en el que tenían 35 niños bajo el cuidado de una sola persona. Ver esa falta de atención fue bien duro para mí que estaba embarazada de Lara y tenía a Julián. Me fui con Julián, pero con el corazón partido por dejar atrás a todas esas caritas que quedaban allá a su suerte. Todavía me acuerdo de esas miradas y pienso qué habrá pasado con ellos y ellas, y me causa angustia”.

Durante los 10 días que permanecerán en Moscú, la conductora desea llevar a Adrián a distintas partes de la capital de la antigua Unión Soviética.

“Quiero ser su guía para que se reencuentre con sus raíces. Va a ser algo bien emotivo para los dos llevarlo a ver todo lo que tiene que ver con su pasado biológico, que conozca el país en que nació”.

Comparte la escritora y coproductora de la serie inspirada en su libro “El secreto de Selena” que se estrena por Telemundo pronto, que deseaba llevar a Adrián al orfelinato del gobierno donde fue adoptado, pero pensó que le impondrían obstáculos. Pero él está entusiasmado porque va a estar con el hijo de una amiga mía y van a poder salir juntos cuando yo esté trabajando”.

Esta es la cuarta vez que María Celeste cubre un Mundial de Fútbol, y su cuarta vez en Rusia.

“La primera vez fue para el Canal 24 para reportar la caída de la Unión Soviética que se tituló ‘Una puertorriqueña en Moscú’, que recibió muchos premios y me dio la plataforma para irme a Estados Unidos a trabajar. Después fue mi viaje a buscar a Adrián, le siguió la tercera Copa Confederación por la que estuve 37 días viviendo en Moscú, presentando la Copa Mundial en la semana de apertura por Telemundo, que incluye la ceremonia y reportajes a diario con expertos de fútbol y artistas, para mantener a la gente informada. Vamos en vivo desde la Plaza Roja que va a estar más roja que nunca por Al rojo vivo”, concluye emocionada.