Hace tan sólo unas horas, Mario López y su esposa, Courtney Mazza confirmaron a través de Instagram que se convirtieron en padres por tercera vez al anunciar el nacimiento de su pequeño Santino Rafael.

El exprotagonista de la famosa serie de los 90, "Saved by the Bell", compartió las primeras imágenes de su bebé y de inmediato sus seguidores lo llenaron de felicitaciones por esta noticia.

“¡Es un niño! ¡Saludable y hermoso bebé Santino Rafael López! El bebé y la mamá están muy bien. ¡La señora López lo hizo como una campeona!”, fueron las palabras del reconocido presentador del programa de entretenimiento Extra.

Como era de esperarse, la tierna fotografía ha logrado más de 223,000 me gusta y generado miles de comentarios, entre ellos el de Ricky Martin, quien no dejó pasar la oportunidad para felicitar a su amigo por este momento tan especial en su vida.

Mientras que Courtney no se quedó atrás y también subió una postal de Santino Rafael para presumir al integrante más pequeño de su familia. “Santino Rafael López. Se ve igual a su padre”, escribió Mazza para la imagen de su bebé.

Fue el pasado mes de enero que López anunció el embarazo de su esposa y la próxima llegada de su hijo. “Estamos añadiendo al equipo. Vamos a ser cinco”, confesó el también actor en un vídeo en el que aparece en compañía de su esposa y sus dos hijos.