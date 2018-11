Luego de que el juez dictara la sentencia final en el pleito legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, por la custodia de su hijo Matías, la actriz venezolana aseguró que ella desea cerrar el caso en paz y no tener mayores enfrentamientos legales con su expareja sentimental.

“Yo espero cerrar esto en paz, que lleguemos a un acuerdo, como adultos y como padres que es la responsabilidad más grande que tenemos”, aseguró en una conferencia de prensa la protagonista de "Al otro lado del Muro".

La actriz dijo que para ella, Matías es su motor de vida y que lo único que ha buscado es su bienestar, por lo que no desea más pleitos con el padre de su hijo, y espera que todo marche con tranquilidad.

Recientemente un juez de lo familiar de la Ciudad de México dio por concluido el caso entre Gil y De Sousa, por lo que determinó el régimen de visitas, la pensión y custodia de Matías.

De manera que el galán de telenovelas tiene la obligación de pagar el 20% de sus ingresos como pensión alimenticia para su hijo.

Podrá visitar a Matías cada domingo, pero tendrá que estar acompañado por una enfermera. En este punto, las reuniones ya no serán en el centro de Convivencia de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, sino en el lugar que prefiera el actor, como tanto lo había peleado en el juicio.

También el juez decidió que Marjorie debe conservarla custodia del menor.

“Las veces que Julián fue a ver a Matías, el niño comenzaba a llorar, y no lloraba porque yo no le daba de comer, eso no lo puedes controlar, ni modo que yo apagara a mi hijo, y lo prendía cuando entraba con su papá, eso no se puede, eso es absurdo”, expresó la venezolana al referirse que el pequeño aún no tiene apego con su padre.

De Sousa indicó que ante las constantes faltas de Gil a las visitas con Matías, ese vínculo entre padre e hijo no se ha creado, pero que espera que con el nuevo régimen de reuniones puedan estrechar más los lazos familiares.

“Lamentablemente esto no se ha dado por las inasistencias y compromisos de la otra parte y pues, lo que yo he tenido que hacer lo he hecho y ahí ha estado”, aseguró la actriz al reiterar que aunque faltara el actor, ella tenía la responsabilidad de llevar a Matías al Centro de Convivencia.

Sin embargo, Alma Pellón, representante legal de la actriz, indicó que el actor tiene derecho a faltar a las visitas cuando sea por cuestiones laborales, pero lo tiene que justificar con documentos, en su caso contratos.

“En caso de realizar una película por ejemplo, debe presentar el contrato de que está realizando una película y con eso hemos tenido un ir y venir, porque el señor en una audiencia dijo que sólo trabajaba para la empresa Televisa”.

Respecto a la salud de Matías, la actriz dijo que no se va a solucionar a corto plazo, por eso es necesario que durante las visitas que tenga con Gil tiene que estar acompañado por una enfermera que pueda reaccionar ante cualquier emergencia.

“Todavía existen algunas cosas que le dan, como alergias, y gracias a Dios lo tenemos controlado. Por ejemplo la otra noche casi se estaba ahogando, al grado de vomitarse en la cama, entonces, esto no sabes en qué momento le va a dar, pero nosotros debemos estar atentos para reaccionar”, comentó la actriz.

El pleito entre Gil y De Sousa tardó más de año y medio en resolverse.